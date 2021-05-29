Житель Кингисеппа погиб в гараже, надышавшись выхлопными газами

Санкт-Петербург, 29 мая. Труп мужчины обнаружили в гараже в Кингисеппе. По предварительным данным, смерть наступила после отравления выхлопными газами.

Трагический инцидент произошел недалеко от дома №8 на улице Фабричной. Тело 35-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в гараже.

По предварительной версии, житель Ленобласти надышался выхлопными газами. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Тело отправлено на медэкспертизу. Организована проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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