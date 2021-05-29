Житель Ленобласти попался на организации секс-притонов в квартире и бане

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции задержали уроженца Украины. Фигурант подозревается в организации точек для предоставления интимных услуг.

По данным правоохранителей, фигурант проживал в одной из деревень. В Гатчине он решил снять квартиру и оборудовать там притон. Спустя короткий промежуток времени подозреваемый взял в аренду еще и баню, чтобы разнообразить сервис для взрослых.

Стражи порядка в ходе проверки задержали девять человек. В отношении семи девушек составлены административные протоколы за занятие проституцией. Им грозит штраф. Организатор незаконного бизнеса может на пять лет лишиться свободы.

В Петербурге силовики пресекли деятельность сети интим-притонов. Одна из жриц любви заявила, что ее принудили к противозаконной деятельности, сообщал сайт 360tv.ru.