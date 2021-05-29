В Филиппинском море прошли ракетные стрельбы кораблей Тихоокеанского флота

Владивосток, 29 мая. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Совершенный» и «Громкий» провел ракетные стрельбы по имитированным воздушным мишеням в Филиппинском море.

Корветы ТОФ приняли участие в плановых маневрах по организации противовоздушной обороны отряда с выполнением практических ракетных стрельб. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

По словам капитана, огонь по целям велся из 100-мм корабельных артиллерийских установок А-190 и 30-мм автоматических шестиствольных установок АК-630.

Известно, что корабли «Громкий» и «Совершенный» также осуществили постановку радиоэлектронных помех.

Ранее новый противодиверсионный катер «Юнармеец Сахалина» проекта «Грачонок» с водоизмещением 138 тонн вошел в состав Тихоокеанского флота.