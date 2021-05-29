Несколько котов и собак стали жертвами волчицы в Ленобласти

Тосно, 29 мая. Голодная волчица нападает на котов и собак в поселке Рябово. Местные жители обратились за помощью к властям.

Жители поселка Рябово в Тосненском районе живут в страхе из-за волчицы, которая нападает на домашних животных. Дикий зверь выходит на охоту ночью. Ее «ужином» уже стали несколько котов и собак. Животное загрызло домашнего пса, который сидел на цепи и утащила в логово нескольких домашних кошек. Местные жители боятся выпускать питомцев на улицу и обратились к губернатору за помощью.

Инспекторы охотнадзора уже осмотрели местность и не нашли зверя. Они предположили, что хищником может оказаться самец, которого не приняла стая — в поисках пропитания он рыскает по селам.

Тем временем в Тюмени назвали основных разносчиков бешенства, сообщал портал URA.RU. Источниками заболевания являются дикие хищники — лисы, волки и енотовидные собаки.