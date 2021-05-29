Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной

27 мая Совет по выполнению Мирного соглашения (СВС) ООН принял решение о снятии с поста Валентина Инцко, занимавшего должность Высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Известно, что австрийский дипломат покинет Сараево 1 августа. После нескольких месяцев переговоров в Совете наконец было достигнуто соглашение о назначении на эту должность немца Кристиана Шмидта, который приступит к исполнению новых обязанностей в тот же день.

Комиссионный комитет поблагодарил Инцко за «продолжительное исключительное участие и большой вклад в выполнение Дейтонского соглашения, а также за безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине». Он был высокопоставленным представителем международного сообщества с марта 2009 года, — то есть провел на своем посту почти столько же, сколько в сумме шесть его предшественников.

Назначение Шмидта оценивается как сигнал к возобновлению участия международного сообщества в развитии Боснии и Герцеговины. Однако по мнению председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, отставка Валентина Инцко — не более чем блеф мировой общественности.

«Он ушел в отставку с целью протащить туда Шмидта, и конечно, потому что в Сараево его уже считают шутом», — сказал Додик, выступая в Белграде на конференции «Первоначальный Дейтон или мирное разделение БиГ».

Федеральное агентство новостей /

«Вчера мне уже намекнули на некоторые моменты, поэтому я отреагировал и заявил, что мы примем только того, кто назначен в соответствии с Приложением 10 к Дейтонскому соглашению. А это означает, что все иностранные стороны, подписавшие это приложение, должны быть согласны — это Республика Сербская, Сербия, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина Алии Изетбеговича, которой больше не существует, и Хорватия», — заявил Додик.

При этом, по словам лидера боснийских сербов, только Карл Бильдт был назначен должным образом — все остальные кандидатуры были назначены Советом по выполнению Мирного соглашения и не имели легитимности.

Милорад Додик считает, что «блеф» продолжается, в первую очередь, чтобы сломать местную политическую систему и перетянуть оппозицию на свою сторону. Додик подчеркнул, что делает все возможное, чтобы вернуть статус Республики Сербской к тому положению, которое было прописано в Дейтонском соглашении, но его политические оппоненты хотят создать выгодную атмосферу в парламенте Боснии и Герцеговины и изменить Конституцию.

https://bih.mid.ru/ / Пресс-служба посольства России в Боснии и Герцеговине

При этом посольство РФ в Сараево не поддержало решение Совета по выполнению Мирного соглашения.

«Ни одно лицо, назначенное без одобрения Совета Безопасности ООН, не будет иметь необходимой международно-правовой легитимности и не сможет считаться Высоким представителем в Дейтонском смысле. Российская Федерация выражает свое категорическое несогласие с этим назначением. Игнорирование принципа консенсуса является грубым нарушением сложившейся практики избрания Верховного представителя», — говорится в заявлении диппредставительства России.

Российские дипломаты подчеркнули, что ситуация в стране находится под наблюдением Совета Безопасности ООН в контексте главы VII Устава ООН, и из этого следует, что вопрос о назначении нового представителя обязательно должен быть вынесен на рассмотрение в Совбез ООН.

Посольство России призывало всех партнеров еще раз оценить последствия их «несогласованных и незаконных действий», которые могут оказать дестабилизирующее воздействие на и без того сложную ситуацию в стране.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах свое мнение по данному вопросу высказал Неделько Чубрилович, спикер парламента Республики Сербской.

Федеральное агентство новостей /

По словам политика, практика назначения Высокого представителя такова, что все они, за исключением первого, были назначены на должность без согласия всех сторон. В частности, консенсус подразумевает в первую очередь согласие Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, а не только членов международного сообщества. Кроме того, Россия неоднократно выражала несогласие с назначением прошлых Высоких представителей.

Тот факт, что в Совете по выполнению мирного соглашения (а данный орган не является частью Дейтонского соглашения, не установлен им) в этот раз не было единого мнения в отношении новой кандидатуры представителя, показывает, что международное сообщество, в особенности несколько «ключевых» западных государств, не принимает во внимание взгляды и мнения тех, кто заинтересован в этом вопросе. А именно — госструктур Боснии и Герцеговины и входящих в Федерацию народов.

«К сожалению, на этот раз международное сообщество, несмотря на противодействие со стороны России и РС, продемонстрировало, что его цель состоит в том, чтобы сохранить Боснию и Герцеговину в качестве своего протектората. При это оно рассматривает энтитеты, входящие в это государство и составляющие его народы, как «политически недоношенные», несостоявшиеся, которым требуется «воспитатель» извне. Это делается вместо того, чтобы предоставить ответственность за развитие и отношения внутри страны ее собственным политикам», — подчеркнул Чубрилович.

В понимании председателя парламента решение о назначении Высокого представителя можно считать дискредитированным. Однако это признание требует большей решимости и координации той части мировой общественности, которая не поддерживает политику, проводимую Западом здесь в течение десятилетия, с решимостью Республики Сербской не выполнять навязанные решения незаконно вступившего в должность Высокого представителя.

«Для того, чтобы Республика Сербская могла это сделать, ей нужен более сильный «ветер в спину» со стороны той части международного сообщества, которая не согласна с порядком управления Боснией и Герцеговиной и полномочиями Высокого представителя, ведь он вышел за рамки, определенные Дейтонским мирным соглашением», — заметил политик.

Комментируя объяснение министерства иностранных дел в Берлине о том, что назначение Кристиана Шмидта является «возвращением Германии на международную политическую повестку дня», Чубрилович отметил — правильнее сказать, что Германия постоянно присутствует в Боснии и Герцеговине и на Западных Балканах с начала ХХ века.

«Германия была здесь одним из ключевых игроков с момента распада Союзной Республики Югославия в начале 1990-х годов, и так будет и в будущем. В то же время речь идет не только о тривиальных политических причинах, но и о более широких геополитических мотивах и конечно, об экономических интересах самого могущественного государства Евросоюза», — подчеркнул Чубрилович.

Федеральное агентство новостей /

Спикер парламента пояснил, что Дейтонская Босния и Герцеговина является «собственностью» ее субъектов-энтитетов, а не наоборот, — потому что субъекты находятся в Боснии и Герцеговине.

«Высокий представитель сам по себе является категорией, установленной Дейтоном. Но проблема возникла, когда Высокие представители вышли за рамки своих полномочий и начали напрямую вмешиваться в конституционную составляющую Боснии и Герцеговины и ее образований, тем самым моделируя в ней политические отношения. Власти Республики Сербской давно считают, что ей больше не нужен ни такой чиновник, ни сам институт Высокого представителя», – подчеркнул Чубрилович.

Что касается позиции России в обосновании существования этого института, спикер парламента заявил, что РС благодарна официальной Москве и ее представителям в Сараево за участие в пересмотре роли и поведения Высокого представителя.