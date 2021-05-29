Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной

27 мая Совет по выполнению Мирного соглашения (СВС) ООН принял решение о снятии с поста Валентина Инцко, занимавшего должность Высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Известно, что австрийский дипломат покинет Сараево 1 августа. После нескольких месяцев переговоров в Совете наконец было достигнуто соглашение о назначении на эту должность немца Кристиана Шмидта, который приступит к исполнению новых обязанностей в тот же день.
Комиссионный комитет поблагодарил Инцко за «продолжительное исключительное участие и большой вклад в выполнение Дейтонского соглашения, а также за безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине». Он был высокопоставленным представителем международного сообщества с марта 2009 года, — то есть провел на своем посту почти столько же, сколько в сумме шесть его предшественников.
Назначение Шмидта оценивается как сигнал к возобновлению участия международного сообщества в развитии Боснии и Герцеговины. Однако по мнению председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, отставка Валентина Инцко — не более чем блеф мировой общественности.
«Он ушел в отставку с целью протащить туда Шмидта, и конечно, потому что в Сараево его уже считают шутом», — сказал Додик, выступая в Белграде на конференции «Первоначальный Дейтон или мирное разделение БиГ».
«Вчера мне уже намекнули на некоторые моменты, поэтому я отреагировал и заявил, что мы примем только того, кто назначен в соответствии с Приложением 10 к Дейтонскому соглашению. А это означает, что все иностранные стороны, подписавшие это приложение, должны быть согласны — это Республика Сербская, Сербия, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина Алии Изетбеговича, которой больше не существует, и Хорватия», — заявил Додик.
При этом, по словам лидера боснийских сербов, только Карл Бильдт был назначен должным образом — все остальные кандидатуры были назначены Советом по выполнению Мирного соглашения и не имели легитимности.
Милорад Додик считает, что «блеф» продолжается, в первую очередь, чтобы сломать местную политическую систему и перетянуть оппозицию на свою сторону. Додик подчеркнул, что делает все возможное, чтобы вернуть статус Республики Сербской к тому положению, которое было прописано в Дейтонском соглашении, но его политические оппоненты хотят создать выгодную атмосферу в парламенте Боснии и Герцеговины и изменить Конституцию.
При этом посольство РФ в Сараево не поддержало решение Совета по выполнению Мирного соглашения.
«Ни одно лицо, назначенное без одобрения Совета Безопасности ООН, не будет иметь необходимой международно-правовой легитимности и не сможет считаться Высоким представителем в Дейтонском смысле. Российская Федерация выражает свое категорическое несогласие с этим назначением. Игнорирование принципа консенсуса является грубым нарушением сложившейся практики избрания Верховного представителя», — говорится в заявлении диппредставительства России.
Российские дипломаты подчеркнули, что ситуация в стране находится под наблюдением Совета Безопасности ООН в контексте главы VII Устава ООН, и из этого следует, что вопрос о назначении нового представителя обязательно должен быть вынесен на рассмотрение в Совбез ООН.
Посольство России призывало всех партнеров еще раз оценить последствия их «несогласованных и незаконных действий», которые могут оказать дестабилизирующее воздействие на и без того сложную ситуацию в стране.
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах свое мнение по данному вопросу высказал Неделько Чубрилович, спикер парламента Республики Сербской.
По словам политика, практика назначения Высокого представителя такова, что все они, за исключением первого, были назначены на должность без согласия всех сторон. В частности, консенсус подразумевает в первую очередь согласие Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, а не только членов международного сообщества. Кроме того, Россия неоднократно выражала несогласие с назначением прошлых Высоких представителей.
Тот факт, что в Совете по выполнению мирного соглашения (а данный орган не является частью Дейтонского соглашения, не установлен им) в этот раз не было единого мнения в отношении новой кандидатуры представителя, показывает, что международное сообщество, в особенности несколько «ключевых» западных государств, не принимает во внимание взгляды и мнения тех, кто заинтересован в этом вопросе. А именно — госструктур Боснии и Герцеговины и входящих в Федерацию народов.
«К сожалению, на этот раз международное сообщество, несмотря на противодействие со стороны России и РС, продемонстрировало, что его цель состоит в том, чтобы сохранить Боснию и Герцеговину в качестве своего протектората.
При это оно рассматривает энтитеты, входящие в это государство и составляющие его народы, как «политически недоношенные», несостоявшиеся, которым требуется «воспитатель» извне. Это делается вместо того, чтобы предоставить ответственность за развитие и отношения внутри страны ее собственным политикам», — подчеркнул Чубрилович.
В понимании председателя парламента решение о назначении Высокого представителя можно считать дискредитированным. Однако это признание требует большей решимости и координации той части мировой общественности, которая не поддерживает политику, проводимую Западом здесь в течение десятилетия, с решимостью Республики Сербской не выполнять навязанные решения незаконно вступившего в должность Высокого представителя.
«Для того, чтобы Республика Сербская могла это сделать, ей нужен более сильный «ветер в спину» со стороны той части международного сообщества, которая не согласна с порядком управления Боснией и Герцеговиной и полномочиями Высокого представителя, ведь он вышел за рамки, определенные Дейтонским мирным соглашением», — заметил политик.
Комментируя объяснение министерства иностранных дел в Берлине о том, что назначение Кристиана Шмидта является «возвращением Германии на международную политическую повестку дня», Чубрилович отметил — правильнее сказать, что Германия постоянно присутствует в Боснии и Герцеговине и на Западных Балканах с начала ХХ века.
«Германия была здесь одним из ключевых игроков с момента распада Союзной Республики Югославия в начале 1990-х годов, и так будет и в будущем. В то же время речь идет не только о тривиальных политических причинах, но и о более широких геополитических мотивах и конечно, об экономических интересах самого могущественного государства Евросоюза», — подчеркнул Чубрилович.
Спикер парламента пояснил, что Дейтонская Босния и Герцеговина является «собственностью» ее субъектов-энтитетов, а не наоборот, — потому что субъекты находятся в Боснии и Герцеговине.
«Высокий представитель сам по себе является категорией, установленной Дейтоном. Но проблема возникла, когда Высокие представители вышли за рамки своих полномочий и начали напрямую вмешиваться в конституционную составляющую Боснии и Герцеговины и ее образований, тем самым моделируя в ней политические отношения. Власти Республики Сербской давно считают, что ей больше не нужен ни такой чиновник, ни сам институт Высокого представителя», – подчеркнул Чубрилович.
Что касается позиции России в обосновании существования этого института, спикер парламента заявил, что РС благодарна официальной Москве и ее представителям в Сараево за участие в пересмотре роли и поведения Высокого представителя.
«Мы отмечаем, что к сожалению, другие страны из так называемого международного сообщества не следуют принципиальной позиции и обязательствам в отношении Высокого представителя в БиГ», — заключил Чубрилович.