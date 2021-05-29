Немецкие ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 10:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
Все новости
29 мая 10:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
Все новости

Немецкие ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

  /   Обновлено: 29 мая 2021 09:43
Наука
Немецкие ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса
pixabay.com

Берлин, 29 мая. Южноафриканский штамм коронавируса представляет наибольшую опасность для мира, считают немецкие ученые из Института естественных наук и медицины в Ройтлингене.

В ходе исследования специалисты выяснили, что антитела, вырабатываемые в организмах тех, кто перенес южноафриканский вариант COVID-19, менее эффективны. Немецкие ученые намерены выяснить, насколько этот штамм снижает защитный эффект вакцинации или перенесенного раннее заболевания.

Исследователи из Германии также разработали тест на антитела. Он подходит для изучения иммунного ответа в биологических образцах тех, кто согласился сделать прививку, говорится в исследовании, опубликованном в одном из зарубежных журналов.

Некоторые специалисты убеждены, что южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине американской фармацевтической компании Pfizer. Такой вывод озвучен израильскими учеными на основе исследований совместно с одной из сетей клиник.

Вернуться назад

германия исследование коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 95357 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 61422 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 56814 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 49845 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 37083 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Наука / Немецкие ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса
Рейтинг@Mail.ru