Немецкие ученые назвали наиболее опасный штамм коронавируса

Берлин, 29 мая. Южноафриканский штамм коронавируса представляет наибольшую опасность для мира, считают немецкие ученые из Института естественных наук и медицины в Ройтлингене.

В ходе исследования специалисты выяснили, что антитела, вырабатываемые в организмах тех, кто перенес южноафриканский вариант COVID-19, менее эффективны. Немецкие ученые намерены выяснить, насколько этот штамм снижает защитный эффект вакцинации или перенесенного раннее заболевания.

Исследователи из Германии также разработали тест на антитела. Он подходит для изучения иммунного ответа в биологических образцах тех, кто согласился сделать прививку, говорится в исследовании, опубликованном в одном из зарубежных журналов.

Некоторые специалисты убеждены, что южноафриканский штамм коронавируса более устойчив к вакцине американской фармацевтической компании Pfizer. Такой вывод озвучен израильскими учеными на основе исследований совместно с одной из сетей клиник.