Пожар в бразильской больнице стал причиной смерти четырех пациентов ковидного отделения

Бразилиа, 29 мая. Спасатели быстро потушили огонь в больнице города Аракажу. Очаг располагался в отделении для больных коронавирусом.

Смертельный пожар произошел в больнице Аракажу, сообщил префект города. Жертвами происшествия стали четверо пациентов отделения для больных COVID-19.

Спасатели смогли оперативно справиться с возгоранием, однако десятки человек отравились продуктами горения и были госпитализированы. В охваченном огнем помещении находились 60 человек, 35 из которых пришлось направить в другую больницу. В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП.

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