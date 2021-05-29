Большинство американцев с COVID-19 пожаловались на плохое самочувствие после выписки

Нью-Йорк, 29 мая. Большинство жителей США, перенесших COVID-19, жалуются на плохое самочувствие после выписки из местных больниц, заявили исследователи Мичиганского университета.

Половина американских пациентов во время болезни не могли самостоятельно одеваться и принимать ванну, а также потеряли часть подвижности. Почти четверть заболевших согласились на время переехать к родственникам из-за ограниченной дееспособности. Некоторые были согласны на повторное лечение в больнице, так как не смогли ухаживать за собой.

Недавно американские ученые нашли новый опасный вид коронавирусной инфекции. Переносчиком заболевания могли стать собаки, однако, по данным специалистов, вирус пока не приживается в человеческом организме.