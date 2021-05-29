Карталинская транспортная прокуратура проверила безопасность полетов птиц

Карталы, 29 мая. Орнитологическое обеспечение безопасности полетов находится на постоянном контроле, сообщили в Карталинской транспортной прокуратуре.

Ведомство провело проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов. По итогам выяснилось, что на территории аэродрома АО «Международный аэропорт Магнитогорск» был нарушен Воздушный кодекс РФ. Как показала проверка, территория не была очищена от зарослей кустарников и деревьев, которые являются местом гнездования птиц, что осложняет орнитологическую обстановку на аэродроме.

По данному нарушению транспортный прокурор обратился в суд с иском в адрес предприятия воздушного транспорта. В своем заявлении прокурор потребовал возложить обязанность по очистке территории на аэродром. Суд удовлетворил иск, сообщил источник ФАН.

Устранение выявленных нарушений проходит под контролем.

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