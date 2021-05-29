Впервые за 30 лет Иран совершил поставку нефти в США

Вашингтон, 29 мая. Поставка иранской нефти в США объемом 33 тысячи баррелей в сутки состоялась в марте 2021 года, сообщили в Управлении энергетической информации минэнерго США.

Последний раз Иран экспортировал нефть и нефтепродукты в США в ноябре 1991 года, объем поставки составил 64 тысячи баррелей в сутки. При этом Россия нарастила поставки углеводорода в Соединенные Штаты в 1,8 раза относительно февраля текущего года — до 22,94 млн баррелей. Так, РФ стала второй страной по объему экспорта топлива.

В ближайшее время стоимость нефти может выйти в диапазон 70–71 доллара за баррель, однако сдерживающие факторы никуда не пропали. Энергоресурс продолжил восходящий тренд, начавшийся еще на прошлой неделе, пишет ФАН.