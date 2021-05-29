УЕФА может отменить правило выездного гола в Еврокубках

Берн, 29 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность отмены правила выездного гола в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Издание The Times сообщило, что комитет организации уверен в необходимости отменить это преимущество. Для окончательно принятия решения необходим положительный голос исполкома УЕФА. В случае получения поддержки процесс изменения правил начнется немедленно.

Гол в выездной встрече двухматчевого противостояния еврокубковых состязаний дает команде преимущество над соперником в случае равного счета по итогам проведенных игр. Правило было установлено в 1965 году.

Тем временем скандал с созданием Суперлиги не утихает. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжают высказывать приверженность созданию нового турнира. Если дело так пойдет и дальше, эти клубы будут исключены из еврокубков на следующий сезон.