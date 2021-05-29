Пломбир стал самым любимым мороженым среди жителей России

Москва, 29 мая. Почти треть всех продаж мороженного среди россиян приходится на пломбир в вафельном стаканчике. Об этом говорят данные исследования компании NielsenIQ.

Вторую позицию по популярности заняло эскимо, а третье место – рожок. Однако среди всех видов мороженого только эскимо смогло удержать рост продаж на уровне 3,8%. Реализация рожков и пломбиров в вафельных стаканчиках упала на 3,5% и 2,7% соответственно.

Кроме того, среди жителей России стало пользоваться повышенным спросом мороженое в больших коробках. Причиной этому послужила пандемия COVID-19 и последующая самоизоляция, усилившая тренд на домашнее потребление лакомства.

Недавно мороженое, которое президент России Владимир Путин подарил китайскому лидеру Си Цзиньпину обрело широкую популярность в КНР. Его теперь называют «любимым мороженым Путина».