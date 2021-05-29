Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор

Сербская православная церковь опубликовала официальное заявление по результатам встречи патриарха Порфирия и членов Синода с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем.

В официальном сообщении Патриаршего двора, экстренно опубликованном поздней ночью, говорится, что премьер-министр Кривокапич пообещал торжественно подписать в Белграде базовое соглашение о правовом статусе Сербской православной церкви в Черногории — что и было единственным поводом для его визита в Патриарший двор — однако опоздал на полдня на встречу с патриархом Порфирием, а затем, прибыв в девять вечера, заявил, что по ряду ранее не объявленных причин не может подписать договор.

Отказ в правовом статусе

В сообщении СПЦ очевидно разочарование поведением премьера, которого возвела на политический Олимп именно прямая поддержка Церкви. Патриарх Порфирий, подчеркивается в заявлении, «выслушал эти причины с вниманием и великим терпением, а еще в большей степени с удивлением, ни в малейшей степени не понимая обоснованность и оправданность намерений премьера Кривокапича не подписывать соглашение».

«Его Святейшество Патриарх и присутствующие архиереи выразили глубочайшее сожаление и обеспокоенность дальнейшим положением Сербской православной церкви и ее верного народа — с учетом того, что только с ней, хотя к ней принадлежит абсолютное большинство жителей Черногории, не подписано соглашение, гарантирующее ее правовое положение, а тем самым и религиозные и гражданские права народа, — что представляет собой акт открытой дискриминации», — объявили представители Церкви.

Накануне встречи со Священным Синодом Здравко Кривокапич опубликовал в Twitter заявления о том, что прибыл в Белград, чтобы «на троне Святого Петра Цетинского увидеть Владыку Иоаникия».

Договор с СПЦ якобы будет подписан в Цетинье 30 октября, в день упокоения Митрополита Амфилохия.

Дошао сам у Београд, у Патријаршију СПЦ да Његовој Светости пренесем поздраве вјерног народа и његову вољу да на трону Светог Петра Цетињског виде Владику Јоаникија. 1/2 — Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) May 27, 2021

Однако это противоречит предыдущему заявлению главы правительства в интервью, где он анонсировал скорое подписание соглашения:

«Базовый договор с СПЦ всколыхнул страсти, которых я не могу понять. Объясню почему. Законом о свободе вероисповедания уже все определено, а базовый договор является всего лишь дополнением к закону, как это уже было в случае с католической церковью, исламской и иудейской общинами, — и текст договора не выходит за рамки закона. Здесь нет ничего спорного. Есть несколько деталей, которые мы очень быстро согласуем», — утверждал премьер.

Более того, подобная привязка двух не зависящих друг от друга событий является очевидной попыткой давления на Собор СПЦ.

Вмешательство в выборы

В свою очередь, епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, которого Кривокапич продвигает на место нового черногорского митрополита, в комментарии порталу ИН4С весьма резко заявил, что ожидал от премьера реализации обещания и подписания базового договора с СПЦ, — а не вмешательства в выборы Черногорско-Приморского митрополита, которые относятся исключительно к компетенции Святого Архиерейского собора СПЦ.

«Также абсурдным является предложение господина Кривокапича о подписании базового договора 30 октября. Это своего рода политический маневр, который невозможно трактовать как добронамеренный жест, ведущий к снижению долгосрочного напряжения — а именно это и было ключевым приоритетом правительства Кривокапича», — подчеркнул архиерей.

Историк Александр Ракович, близкий к СПЦ, считает, что базовый договор — по мнению Кривокапича — мог стать актом об основании «Православной церкви Черногории» как отдельной структуры в рамках СПЦ. Однако этого не произошло. Архиерейский синод 25 марта вынес решение о том, что единственным вариантом имени епархий в Черногории может быть исключительно «Сербская православная церковь». Наши инсайдеры в Сербской православной церкви также подтверждают данную версию.

Опасные игры

Источник международной редакции Федерального агентства новостей в Сербской православной церкви (он предпочел остаться анонимным, так как ее представители на данный момент опасаются давать публичные комментарии) сообщил, что майский Собор, на котором будет принято ключевое решение о назначении нового черногорского митрополита, проходит в крайне напряженной и непредсказуемой атмосфере.

«Ведутся опасные игры. То, что подписание базового соглашения обусловлено [со стороны Кривокапича] рукоположением владыки Иоаникия в сан митрополита, создает впечатление, что кто-то стремится обострить ситуацию в Черногории», — заявил наш источник в Патриаршем дворе.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, за усилиями Кривокапича стоит движение так называемых «автономистов», сформированное за долгое время пребывания в сане митрополита Амфилохия, который был сильной и властной личностью. Подыгрывая интересам владыки Иоаникия, — а на деле стремясь дискредитировать его перед Собором как потенциального кандидата на место митрополита сразу после подписания базового соглашения, — черногорский премьер угрожает дестабилизировать ситуацию и спровоцировать религиозные протесты в стране.

«Даже без жесткого ответа владыки [Иоаникия], нет сомнений, что народ Черногории сопротивлялся бы всему, что может привести к расколу внутри СПЦ и создания некой «черногорской церкви», которую сразу же поддержал бы Вселенский патриархат. С другой стороны, избрание митрополита, не знакомого с черногорскими реалиями — не менее опасно», — отметил он.

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«Фракция епископа Бачского Иринея, которая настаивает на абсолютном единстве и безоговорочном авторитете единой СПЦ, пыталась навязать своего кандидата — епископа Крушевацкого Давида Перовича, который также родом из Черногории. Несмотря на то, что у этой идеи есть свои объяснения, она крайне недальновидна. Итог был бы таким же — народ бы восстал. Владыка Бачский это понял, и сейчас его движение продвигает владыку Кирилла. Сейчас в крайне напряженной атмосфере иерархи ищут наиболее правильное решение. Владыка Иоаникий с монашеским смирением сносит все удары. Он оказался между молотом и наковальней. На полях Собора обсуждалась возможность того, что он откажется от притязаний на пост митрополита. Как альтернативное решение, рассматривается вероятность того, что принятие решения будет отложено до осеннего Собора», — сообщил еще один анонимный источник в епархии Черногорско-Приморской.

Инсайдер также подчеркнул, что выбор нового митрополита фактически определит дальнейшее стратегическое направление взаимодействия с СПЦ и с новым патриархом Порфирием.