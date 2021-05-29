Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
Все новости
29 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
Все новости

Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор

Балканы
Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор
Федеральное агентство новостей  / 

Сербская православная церковь опубликовала официальное заявление по результатам встречи патриарха Порфирия и членов Синода с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем.

В официальном сообщении Патриаршего двора, экстренно опубликованном поздней ночью, говорится, что премьер-министр Кривокапич пообещал торжественно подписать в Белграде базовое соглашение о правовом статусе Сербской православной церкви в Черногории — что и было единственным поводом для его визита в Патриарший двор — однако опоздал на полдня на встречу с патриархом Порфирием, а затем, прибыв в девять вечера, заявил, что по ряду ранее не объявленных причин не может подписать договор.

Отказ в правовом статусе

В сообщении СПЦ очевидно разочарование поведением премьера, которого возвела на политический Олимп именно прямая поддержка Церкви. Патриарх Порфирий, подчеркивается в заявлении, «выслушал эти причины с вниманием и великим терпением, а еще в большей степени с удивлением, ни в малейшей степени не понимая обоснованность и оправданность намерений премьера Кривокапича не подписывать соглашение».

«Его Святейшество Патриарх и присутствующие архиереи выразили глубочайшее сожаление и обеспокоенность дальнейшим положением Сербской православной церкви и ее верного народа — с учетом того, что только с ней, хотя к ней принадлежит абсолютное большинство жителей Черногории, не подписано соглашение, гарантирующее ее правовое положение, а тем самым и религиозные и гражданские права народа, — что представляет собой акт открытой дискриминации», — объявили представители Церкви.

Накануне встречи со Священным Синодом Здравко Кривокапич опубликовал в Twitter заявления о том, что прибыл в Белград, чтобы «на троне Святого Петра Цетинского увидеть Владыку Иоаникия».

Договор с СПЦ якобы будет подписан в Цетинье 30 октября, в день упокоения Митрополита Амфилохия.

Однако это противоречит предыдущему заявлению главы правительства в интервью, где он анонсировал скорое подписание соглашения:

«Базовый договор с СПЦ всколыхнул страсти, которых я не могу понять. Объясню почему. Законом о свободе вероисповедания уже все определено, а базовый договор является всего лишь дополнением к закону, как это уже было в случае с католической церковью, исламской и иудейской общинами, — и текст договора не выходит за рамки закона.

Здесь нет ничего спорного. Есть несколько деталей, которые мы очень быстро согласуем», — утверждал премьер.

Более того, подобная привязка двух не зависящих друг от друга событий является очевидной попыткой давления на Собор СПЦ.

Вмешательство в выборы

В свою очередь, епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий, которого Кривокапич продвигает на место нового черногорского митрополита, в комментарии порталу ИН4С весьма резко заявил, что ожидал от премьера реализации обещания и подписания базового договора с СПЦ, — а не вмешательства в выборы Черногорско-Приморского митрополита, которые относятся исключительно к компетенции Святого Архиерейского собора СПЦ.

«Также абсурдным является предложение господина Кривокапича о подписании базового договора 30 октября. Это своего рода политический маневр, который невозможно трактовать как добронамеренный жест, ведущий к снижению долгосрочного напряжения — а именно это и было ключевым приоритетом правительства Кривокапича», — подчеркнул архиерей.

Историк Александр Ракович, близкий к СПЦ, считает, что базовый договор — по мнению Кривокапича — мог стать актом об основании «Православной церкви Черногории» как отдельной структуры в рамках СПЦ. Однако этого не произошло. Архиерейский синод 25 марта вынес решение о том, что единственным вариантом имени епархий в Черногории может быть исключительно «Сербская православная церковь». Наши инсайдеры в Сербской православной церкви также подтверждают данную версию.

Опасные игры

Источник международной редакции Федерального агентства новостей в Сербской православной церкви (он предпочел остаться анонимным, так как ее представители на данный момент опасаются давать публичные комментарии) сообщил, что майский Собор, на котором будет принято ключевое решение о назначении нового черногорского митрополита, проходит в крайне напряженной и непредсказуемой атмосфере.

«Ведутся опасные игры. То, что подписание базового соглашения обусловлено [со стороны Кривокапича] рукоположением владыки Иоаникия в сан митрополита, создает впечатление, что кто-то стремится обострить ситуацию в Черногории», — заявил наш источник в Патриаршем дворе.

Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор
Федеральное агентство новостей  / 

По его мнению, за усилиями Кривокапича стоит движение так называемых «автономистов», сформированное за долгое время пребывания в сане митрополита Амфилохия, который был сильной и властной личностью. Подыгрывая интересам владыки Иоаникия, — а на деле стремясь дискредитировать его перед Собором как потенциального кандидата на место митрополита сразу после подписания базового соглашения, — черногорский премьер угрожает дестабилизировать ситуацию и спровоцировать религиозные протесты в стране.

«Даже без жесткого ответа владыки [Иоаникия], нет сомнений, что народ Черногории сопротивлялся бы всему, что может привести к расколу внутри СПЦ и создания некой «черногорской церкви», которую сразу же поддержал бы Вселенский патриархат. С другой стороны, избрание митрополита, не знакомого с черногорскими реалиями — не менее опасно», — отметил он.

Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор
wikipedia.org  / yeowatzup / CC BY 2.0

«Фракция епископа Бачского Иринея, которая настаивает на абсолютном единстве и безоговорочном авторитете единой СПЦ, пыталась навязать своего кандидата — епископа Крушевацкого Давида Перовича, который также родом из Черногории. Несмотря на то, что у этой идеи есть свои объяснения, она крайне недальновидна. Итог был бы таким же — народ бы восстал.

Владыка Бачский это понял, и сейчас его движение продвигает владыку Кирилла. Сейчас в крайне напряженной атмосфере иерархи ищут наиболее правильное решение. Владыка Иоаникий с монашеским смирением сносит все удары. Он оказался между молотом и наковальней. На полях Собора обсуждалась возможность того, что он откажется от притязаний на пост митрополита.

Как альтернативное решение, рассматривается вероятность того, что принятие решения будет отложено до осеннего Собора», — сообщил еще один анонимный источник в епархии Черногорско-Приморской.

Инсайдер также подчеркнул, что выбор нового митрополита фактически определит дальнейшее стратегическое направление взаимодействия с СПЦ и с новым патриархом Порфирием.

«Многие вопросы остаются открытыми. СПЦ еще не продемонстрировала, какой официальный курс займет по ключевым вопросам, в том числе в конфликте между Московским и Вселенским патриархатами. Выбор черногорского епископа будет иметь колоссальное значение и по множеству других вопросов», — подчеркнул наш собеседник из Патриаршего двора.

Вернуться назад

черногория сербская православная церковь
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 95357 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 61422 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 56814 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 49845 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 37083 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Балканы / Церковный скандал в Черногории: премьер Кривокапич пытается давить на Патриарший двор
Рейтинг@Mail.ru