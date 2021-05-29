Грузовой корабль перевернулся в испанском порту

Мадрид, 29 мая. Судно перевернулось в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Об этом сообщает в Twitter администрация гавани.

Известно, что инцидент произошел во время погрузки контейнеров. В результате происшествия трое получили травмы, два из них являются испанскими подданными. Также спасатели ведут поиск еще двоих пропавших без вести.

Ранее в Босфорском проливе в районе Стамбула поломался нефтяной танкер и заблокировал движение в акватории. Ущерба для окружающей среды, по данным администрации, не зафиксировано. В данный момент судоходство в регионе восстановлено.