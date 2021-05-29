Почти все организованные турпоездки в России приходятся на детский отдых

Москва, 29 мая. Около 90% поездок, связанных с туроператорами в РФ, приходятся на детский отдых, заявил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Российские туроператоры уделяют большое значение турам для детей. Он отметил, что в настоящее время оздоровительным лагерям и санаториям разрешено работать при нагрузке лишь 75%, что плохо сказывается на экономической ситуации средств размещения, передает ТАСС.

«Все туроператоры, которые в стране работают — для них очень важны детские туры, а не отдых и оздоровление, где лагеря работают и выживают сами по себе», — пояснил Волков.

Несмотря на меньшее число детей, которые заселяются в центры, детские лагеря несут 100% затраты. Если ограничения на загрузку будут сняты, то побывать в лагерях в этом году смогут и те дети, которые не попали на отдых в прошлом году. Благоприятно сказаться на отрасли может система кешбэка на детский отдых, за счет которого отдохнуть в лагерях и санаториях сможет большее количество юных россиян.

Туроператоры ранее назвали самые бюджетные туристические направления в летний сезон. В их число вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и еще два региона.