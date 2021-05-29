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Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
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Почти все организованные турпоездки в России приходятся на детский отдых

Общество
Почти все организованные турпоездки в России приходятся на детский отдых
pz-city.ru

Москва, 29 мая. Около 90% поездок, связанных с туроператорами в РФ, приходятся на детский отдых, заявил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Российские туроператоры уделяют большое значение турам для детей. Он отметил, что в настоящее время оздоровительным лагерям и санаториям разрешено работать при нагрузке лишь 75%, что плохо сказывается на экономической ситуации средств размещения, передает ТАСС.

«Все туроператоры, которые в стране работают — для них очень важны детские туры, а не отдых и оздоровление, где лагеря работают и выживают сами по себе», — пояснил Волков.

Несмотря на меньшее число детей, которые заселяются в центры, детские лагеря несут 100% затраты. Если ограничения на загрузку будут сняты, то побывать в лагерях в этом году смогут и те дети, которые не попали на отдых в прошлом году. Благоприятно сказаться на отрасли может система кешбэка на детский отдых, за счет которого отдохнуть в лагерях и санаториях сможет большее количество юных россиян.

Туроператоры ранее назвали самые бюджетные туристические направления в летний сезон. В их число вошли Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и еще два региона.

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туризм детский отдых кешбэк
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Все новости / Общество / Почти все организованные турпоездки в России приходятся на детский отдых
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