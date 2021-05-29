Дефо может вернуться к роли Зеленого гоблина в «Человек-паук: Нет пути домой»

Москва, 29 мая. Актер Уиллем Дефо может вновь предстать в роли главного злодея в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Такую информацию опубликовал портал Comicbook.

Известно, что актер может сыграть главного антагониста ленты — яростного противника Человека-паука — Зеленого гоблина. Подробности на данный момент не разглашаются, однако известно, что вероятный герой Дефо будет лидером Зловещей Шестерки.

Ранее актер уже появлялся в роли Зеленого гоблина. Тогда персонаж Дефо сражался с супергероем, которого играл Тоби Магуайр. Это произошло в фильме «Человек-паук» (2002).

Также недавно актер и исполнитель роль Питера Паркера в фильме «Новый Человек-паук» Эндрю Гарфилд ответил на слухи о его камбэке к роли юного супергероя. К всеобщему сожалению фанатов артист заявил, что на данный момент по поводу участия в новой киноленте с ним еще никто не связывался.