Ученые США обнаружили способность иммунитета к COVID-19 сохраняться годами

Вашингтон, 29 мая. Ослабленные иммунные клетки могут сохраняться в костном мозге людей, которые переболели COVID-19 или прошли вакцинацию. Такие выводы сделали ученые США.

Иммунитет к COVID-19 способен сохраняться на протяжении года или всей жизни. Вакцинация может усилить его. Исследование проводилось при участии добровольцев, которые контактировали с заболевшими почти год назад, передает «ИноСМИ».

Клетки, сохраняющие память о коронавирусе, продолжают жить в костном мозге и запускают выработку антител при необходимости. B-клетки, содержащие информацию о вирусе, способны развиваться и укрепляться спустя год после заражения.

«Люди, которые были заражены, а затем сделали прививку, демонстрируют потрясающую реакцию, прекрасный набор антител. Потому что они продолжают развивать свои антитела», — отметил иммунолог Майкл Нуссенцвейг.

Пациентам, которые переболели COVID-19, следует пройти вакцинацию, но через несколько месяцев после выздоровления. Иммунолог Николай Крючков советует делать прививку после иммунитет потерял защитные свойства. Этот период составляет минимум шесть месяцев.