Жителям России запретили брать домашних животных на пляж

Москва, 29 мая. Согласно действующему законодательству, россиянам запрещено брать с собой на пляжный отдых домашних собак, исключением из правила являются собаки поводыри.

Раньше в российских регионах местные власти сами определяли правила и нормы пользования пляжами, однако с 1 января 2021 вступил в силу закон, запрещающий брать с собой собак на пляж, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Федеральным Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) не предусматривает штрафов за выгул животных на пляже. Однако наказание может быть назначено в соответствии с региональным законодательством, пишет РИА Новости.

Ранее кинолог рассказал, как защитить домашнего питомца от укусов клещей. Он подчеркнул, что необходимо пользоваться специальными защитными средствами, которыми нужно регулярно обрабатывать животное.