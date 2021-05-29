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Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
Все новости

Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ

Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 29 мая. Жительница поселка Трудовские на окраине Донецка Ирина рассказала, что в последнее время населенный пункт подвергается регулярным обстрелам украинской армии.

Женщина заявила, что накануне ее дом вновь оказался под огнем, на соседней улице чуть не погибла мать Ирины. Жительница поселка уточнила, что киевские силовики наносят удары каждый день.

«Стреляют практически каждый день, стрельба начинается внезапно. Внезапно взрыв, на нашей улице, потом на следующей», — сказала Ирина.

Обстрелы ведутся утром и вечером. Используются автоматы и пулеметы, уточнила жительница населенного пункта.

Киев продолжает обстреливать ДНР и ЛНР вопреки всяким договоренностям. В последней сводке новостей подробно описаны случаи нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

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украина днр всу обстрел
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