Донецк, 29 мая. Жительница поселка Трудовские на окраине Донецка Ирина рассказала, что в последнее время населенный пункт подвергается регулярным обстрелам украинской армии.

Женщина заявила, что накануне ее дом вновь оказался под огнем, на соседней улице чуть не погибла мать Ирины. Жительница поселка уточнила, что киевские силовики наносят удары каждый день.

«Стреляют практически каждый день, стрельба начинается внезапно. Внезапно взрыв, на нашей улице, потом на следующей», — сказала Ирина.

Обстрелы ведутся утром и вечером. Используются автоматы и пулеметы, уточнила жительница населенного пункта.

Киев продолжает обстреливать ДНР и ЛНР вопреки всяким договоренностям. В последней сводке новостей подробно описаны случаи нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.