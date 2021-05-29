Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19

Лондон, 29 мая. Великобритания сотрудничает с США по расследованию происхождения коронавируса. Спецслужбы Соединенного королевства предполагают, что COVID-19 мог появиться в лаборатории Китая.

Издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что власти Великобритании помогают американской стороне «пролить свет» на правду о пандемии. Соединенные Штаты ранее уже заявляли, что необходимо добыть доказательства прежде, чем отвергать какую-либо версию. Великобритания выразила солидарность с этим мнением.

«Мы предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные», — рассказал источник газеты.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призывал к аналогичным действиям. Однако Всемирная организация здравоохранения уже провела свое расследование и предоставила отчет, который исключает возможность возникновения вируса лабораторным путем.