Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году

Москва, 29 мая. Операторы речных круизных компаний в РФ фиксируют ажиотажный спрос на туры и прогнозируют рекордный за последние 15 лет поток пассажиров по итогам 2021 года.

Летний сезон 2021 года уже распродан от 70 до 100% мест. Количество проданных мест варьируется в зависимости от направления рейса, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. При условии соблюдения таких же темпов, судоходные туристические компании имеют все шансы выйти на докризисный уровень.

«При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами», — передают «Известия».

Недавно сообщалось, что в июне выгоднее всего отправиться путешествовать в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Крым и Анапу. Направления стали самыми бюджетными в летний сезон.