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08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
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Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году

Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Коротин

Москва, 29 мая. Операторы речных круизных компаний в РФ фиксируют ажиотажный спрос на туры и прогнозируют рекордный за последние 15 лет поток пассажиров по итогам 2021 года.

Летний сезон 2021 года уже распродан от 70 до 100% мест. Количество проданных мест варьируется в зависимости от направления рейса, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. При условии соблюдения таких же темпов, судоходные туристические компании имеют все шансы выйти на докризисный уровень.

«При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами», — передают «Известия».

Недавно сообщалось, что в июне выгоднее всего отправиться путешествовать в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Крым и Анапу. Направления стали самыми бюджетными в летний сезон.

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россия туризм круиз
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