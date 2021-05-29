Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России

Платье из живых цветов — белых орхидей — творение флориста Натальи Слупской.

Над созданием наряда трудились шесть человек в течение четырех часов. Всю работу делали вручную. Чтобы наряд оставался свежим и благоухающим как можно дольше, все цветы прошли специальную обработку.

«Мы сначала отпаивали цветок, потом замачивали, потом ножки соцветия обрабатывали специальным флористическим клеем <...> для продления жизни цветка. Потом уже сушили каждое соцветие и пришивали к нашему платью», — рассказала флорист.

Всего на создание изделия ушло 5000 соцветий. Их пришили на тканевый каркас. Эксперты Книги рекордов России уже назвали это платье самым дорогим свадебным нарядом из цветов в стране: стоимость недолговечного одеяния составляет шесть миллионов рублей.