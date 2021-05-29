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29 мая 10:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
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Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России

ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России

Платье из живых цветов — белых орхидей — творение флориста Натальи Слупской.

Над созданием наряда трудились шесть человек в течение четырех часов. Всю работу делали вручную. Чтобы наряд оставался свежим и благоухающим как можно дольше, все цветы прошли специальную обработку.

«Мы сначала отпаивали цветок, потом замачивали, потом ножки соцветия обрабатывали специальным флористическим клеем <...> для продления жизни цветка. Потом уже сушили каждое соцветие и пришивали к нашему платью», — рассказала флорист.

Всего на создание изделия ушло 5000 соцветий. Их пришили на тканевый каркас. Эксперты Книги рекордов России уже назвали это платье самым дорогим свадебным нарядом из цветов в стране: стоимость недолговечного одеяния составляет шесть миллионов рублей.

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мода цветы книга рекордов россии платье флористика
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