Артемий Панарин открыл ледовую арену в Москве

Москва, 29 мая. Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в открытии ледового дворца Arena Play. Хоккеист отметил, что на данной арене юным игрокам будут прививаться «его взгляды на хоккей». Также звездный спортсмен провел мастер-класс для маленьких хоккеистов.

«Артемий очень простой, но в то же время и добрый. Мастер-класс был отличный, мы узнали очень много нового. Хотел бы заниматься под руководством Панарина и дальше. Я бы мечтал стать, как он: играть в НХЛ и считаться одним из лучших игроков мира», — рассказал корреспонденту ФАН один из принимавших участие в мастер-классе ребят.

Ранее на ФАН вышел материал про отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021. Форвард заранее сообщил, что не приедет в Латвию.