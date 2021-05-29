Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении

Лондон, 29 мая. Обезьяны из разных регионов земного шара могут имитировать акцент, чтобы понимать друг друга. К такому выводу пришли британские биологи из университета Англия Раскин.

Исследователи наблюдали за поведением 15 групп двух видов приматов бразильской Амазонии: пегих тамаринов и красноруких тамаринов. Пегие обитают в одном регионе и являются редким видом, а краснорукие — достаточно распространены.

Приматы используют для общения друг с другом набор звуков, который заложен у животных с рождения. В ходе исследования биологи обнаружили, что краснорукие тамарины стали подражать пегим, когда попали в одну среду обитания. Исследователи считают, что приматы так поступают для того, чтобы решать споры в борьбе за ресурсы и избегать конфликтов.

Ранее международная группа ученых установила, что человеческий организм теряет способность восстанавливаться к 120-150 годам. Главным препятствием к долголетию исследователи назвали стресс.