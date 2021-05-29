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29 мая 10:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:17
Общество
Чат-бот по семейной психологии станет доступен для пользователей из России
10:16
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе рассказал Урганту о бессонных ночах из-за ребенка
10:13
Экономика
Финансовый блок правительства отчитался о доходах служащих
10:11
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой выступит на музыкальном фестивале в Сочи
10:10
Происшествия
Лодка с гнилыми трупами и черепами обнаружена у берегов Тринидада и Тобаго
10:08
Общество
Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры
10:05
Политика
США потратят на поддержку Украины 255 млн долларов
10:04
Технологии
Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite от Samsung представили в России
10:03
Политика
Чешский МИД готов оказать содействие сотрудникам школы при посольстве России
10:02
Происшествия
Два человека погибли в горящем внедорожнике после столкновения с фурой под Саратовом
10:00
Антитеррор
Емельян Гебрев: почему оружейного барона из Болгарии назначили жертвой ГРУ
09:57
Балканы
Почему смену Высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине нельзя считать легитимной
09:55
ФАН-ТВ
Свадебное платье из живых цветов стало самым дорогим в России
09:54
Технологии
Роскосмос отчитался о рекордном количестве безаварийных ракетных пусков
09:51
Экономика
Общий объем задолженности граждан РФ по ипотеке вырос до 10 трлн рублей
09:50
Шоу-бизнес
Пользователи Сети нашли схожесть в песнях победителей Евровидения и Аллы Пугачевой
09:49
Армия
Норвежцы испугались войны с Россией из-за сговора США с Осло
09:47
Политика
Норкин двумя фразами осадил Кортнева и Деревянко за «переобувание» в политике
09:47
Общество
Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека
09:45
Общество
Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью
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США вводят санкции против Белоруссии. События дня

ФАН-ТВ
США вводят санкции против Белоруссии. События дня
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

США приостановили соглашение о воздушном сообщении с Белоруссией

Соединенные Штаты приостанавливают действие межправительственного соглашения с Белоруссией о воздушном сообщении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, с 3 июня Вашингтон вводит санкции против девяти госпредприятий страны. В разработке и список целевых рестрикций в отношении ключевых фигур в руководстве Белоруссии. Основной причиной для прессинга называется инцидент с посадкой в Минске лайнера Ryanair с последующим арестом идеолога экстремистского Telegram-канала Протасевича. Госдеп выпустил предупреждение четвертого уровня гражданам США не путешествовать в Белоруссию.

Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

США вводят санкции против Белоруссии. События дня
Невские Новости  / 

Ровно 5 часов 15 минут длились переговоры президентов России и Белоруссии. Встреча двух лидеров в Сочи завершилась накануне поздним вечером. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями перед телекамерами, а после продолжили общение с глазу на глаз. Главы братских государств, в частности, обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного минирования и ответные меры коллективного Запада. Владимир Путин напомнил об отсутствии международной реакции на похожую ситуацию, когда в 2013 году борт президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене для проверки.

США планируют финансово поддержать союзников

США вводят санкции против Белоруссии. События дня
pixabay.com  / 12019

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом запросила у конгресса $665 миллионов на 2022 финансовый год для помощи Европе. Эта сумма, по задумке Белого дома, поможет Старому Свету ответить на якобы «растущие вызовы со стороны России и Китая». Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа. Отдельная сумма в $255 миллионов прописана для помощи Украине, в том числе для борьбы с мифической агрессией Москвы и для реформ по искоренению коррупции. Штаты планируют поддержать и своих союзников на Ближнем Востоке. Для этого предусмотрена сумма в $1,9 миллиарда. Следующий финансовый год в США начнется уже 1 октября.

Движение по Босфору возобновлено после аварии танкера

США вводят санкции против Белоруссии. События дня
Федеральное агентство новостей  / Андрей Союстов

Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после буксировки потерявшего управление нефтяного танкера RAVA. Накануне судно перекрыло важную водную артерию, соединяющую Европу и Азию. В администрации Стамбула заверили, что ЧП не привело к человеческим жертвам, материальному ущербу или загрязнению окружающей среды. Как уточнили в Международной федерации транспортных рабочих в Новороссийске, по предварительным данным, россиян среди членов экипажа танкера не было.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / США вводят санкции против Белоруссии. События дня
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