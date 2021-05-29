США вводят санкции против Белоруссии. События дня

США приостановили соглашение о воздушном сообщении с Белоруссией Соединенные Штаты приостанавливают действие межправительственного соглашения с Белоруссией о воздушном сообщении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, с 3 июня Вашингтон вводит санкции против девяти госпредприятий страны. В разработке и список целевых рестрикций в отношении ключевых фигур в руководстве Белоруссии. Основной причиной для прессинга называется инцидент с посадкой в Минске лайнера Ryanair с последующим арестом идеолога экстремистского Telegram-канала Протасевича. Госдеп выпустил предупреждение четвертого уровня гражданам США не путешествовать в Белоруссию.

Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов Невские Новости / Ровно 5 часов 15 минут длились переговоры президентов России и Белоруссии. Встреча двух лидеров в Сочи завершилась накануне поздним вечером. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями перед телекамерами, а после продолжили общение с глазу на глаз. Главы братских государств, в частности, обсудили инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного минирования и ответные меры коллективного Запада. Владимир Путин напомнил об отсутствии международной реакции на похожую ситуацию, когда в 2013 году борт президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене для проверки.

США планируют финансово поддержать союзников pixabay.com / 12019 Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом запросила у конгресса $665 миллионов на 2022 финансовый год для помощи Европе. Эта сумма, по задумке Белого дома, поможет Старому Свету ответить на якобы «растущие вызовы со стороны России и Китая». Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа. Отдельная сумма в $255 миллионов прописана для помощи Украине, в том числе для борьбы с мифической агрессией Москвы и для реформ по искоренению коррупции. Штаты планируют поддержать и своих союзников на Ближнем Востоке. Для этого предусмотрена сумма в $1,9 миллиарда. Следующий финансовый год в США начнется уже 1 октября.