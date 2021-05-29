Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

Москва, 29 мая. Жителей России ждет ряд изменений в законодательстве с наступлением лета. Теперь «серых» SIM-карт станет меньше, а срок действия послаблений для заемщиков истекает.

С 1 июня компании должны привязывать корпоративные SIM-карты к аккаунтам работников на портале «Госуслуги». Благодаря этой мере число «серых» номеров станет меньше, передает «Российская газета».

В июне закончится последняя отсрочка, которую предоставили пенсионерам для перехода на карты «Мир». С 1 июля уже нельзя будет получить пенсию на Visa и MasterCard. В наступающем месяце закончится срок действия рекомендаций ЦБ о поддержке заемщиков, которые столкнулись с сокращением доходов из-за пандемии.

Иностранных перевозчиков будут выпускать из РФ после оплаты штрафов, которые на них наложили из-за нарушения законодательства. 1 июня закончится эксперимент по маркировке упакованной воды. С 5 июня до 1 сентября приостановят экспорт гречихи и крупы из нее.

С 29 июня вступит в силу закон о пчеловодстве, защищающий насекомых от отравления пестицидами и агрохимикатов. С этого же дня за указанной химией будет установлен госконтроль.

Среди других обновлений в законах отмечены штрафы за нарушение правил пользования ремня безопасности. С июня начнется маркировка сыра и мороженого, а SIM-карты можно будет приобрести только в официальных салонах связи.