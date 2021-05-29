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08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
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Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 29 мая. Жителей России ждет ряд изменений в законодательстве с наступлением лета. Теперь «серых» SIM-карт станет меньше, а срок действия послаблений для заемщиков истекает.

С 1 июня компании должны привязывать корпоративные SIM-карты к аккаунтам работников на портале «Госуслуги». Благодаря этой мере число «серых» номеров станет меньше, передает «Российская газета».

В июне закончится последняя отсрочка, которую предоставили пенсионерам для перехода на карты «Мир». С 1 июля уже нельзя будет получить пенсию на Visa и MasterCard. В наступающем месяце закончится срок действия рекомендаций ЦБ о поддержке заемщиков, которые столкнулись с сокращением доходов из-за пандемии.

Иностранных перевозчиков будут выпускать из РФ после оплаты штрафов, которые на них наложили из-за нарушения законодательства. 1 июня закончится эксперимент по маркировке упакованной воды. С 5 июня до 1 сентября приостановят экспорт гречихи и крупы из нее.

С 29 июня вступит в силу закон о пчеловодстве, защищающий насекомых от отравления пестицидами и агрохимикатов. С этого же дня за указанной химией будет установлен госконтроль.

Среди других обновлений в законах отмечены штрафы за нарушение правил пользования ремня безопасности. С июня начнется маркировка сыра и мороженого, а SIM-карты можно будет приобрести только в официальных салонах связи.

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законодательство изменения июнь
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Все новости / Общество / Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
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