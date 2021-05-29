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новостей
08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
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Правила получения заграничных паспортов изменятся в России

Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Москва, 29 мая. МВД внесло изменения в некоторые правила выдачи заграничных паспортов. Перемены коснутся тех, кто проживает за границей.

Изменения заключаются в том, что получить заграничный паспорт смогут все россияне, а также граждане РФ, проживающие за рубежом. При этом вторых обяжут приехать в Россию для получения паспорта.

Сроки выдачи не изменились. Получение документа по месту прописки происходит в течение месяца, а по месту пребывания – в течение трех месяцев. Также внесены изменения в правила оплаты госпошлины при утере заграничного паспорта, теперь ее обязаны уплачивать все — 2 тысячи рублей за документ старого образца, 5 тысяч за новый.

Ранее клинический психолог Сергей Петров оценил идею внедрения COVID-паспортов в России. По словам специалиста, в этой идее есть разумное звено.

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россия мвд заграничный паспорт правила получения
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