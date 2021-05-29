Правила получения заграничных паспортов изменятся в России

Москва, 29 мая. МВД внесло изменения в некоторые правила выдачи заграничных паспортов. Перемены коснутся тех, кто проживает за границей.

Изменения заключаются в том, что получить заграничный паспорт смогут все россияне, а также граждане РФ, проживающие за рубежом. При этом вторых обяжут приехать в Россию для получения паспорта.

Сроки выдачи не изменились. Получение документа по месту прописки происходит в течение месяца, а по месту пребывания – в течение трех месяцев. Также внесены изменения в правила оплаты госпошлины при утере заграничного паспорта, теперь ее обязаны уплачивать все — 2 тысячи рублей за документ старого образца, 5 тысяч за новый.

Ранее клинический психолог Сергей Петров оценил идею внедрения COVID-паспортов в России. По словам специалиста, в этой идее есть разумное звено.