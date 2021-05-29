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новостей
08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
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Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича

Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 29 мая. Место жительства телеведущей Ксении Собчак и ее семьи должно быть раскрыто, если звезда поддерживает Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии.

Минские спецслужбы отлично сработали, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что и Роман Протасевич и его девушка София Сапега «добросовестно сдали все, что можно». Баранец также предложил опробовать методы задержанных на них самих и на тех, кто их поддерживает.

«Отдельные известные имена яростно защищают Протасевича и Сапегу. Я занимаю другую позицию. Я против этих людей и их методов. Но, если госпожа Собчак яростно защищает их, мне тоже хочется поинтересоваться, где она живет, кто ухаживает за ее сыном Платоном. На всякий случай. Протасевич же собирает — вот и Баранцу интересно», — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» в эфире «Соловьев LIVE».

Белорусским спецслужбам ранее стало известно, что Романа Протасевича разыскивали не как блогера, а как боевика печально известного украинского батальона «Азов». По данным КГБ, задержанный участвовал в боевых действиях на Украине с 2014 по 2015 годы.

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собчак баранец протасевич
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