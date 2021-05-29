Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича

Москва, 29 мая. Место жительства телеведущей Ксении Собчак и ее семьи должно быть раскрыто, если звезда поддерживает Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии.

Минские спецслужбы отлично сработали, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что и Роман Протасевич и его девушка София Сапега «добросовестно сдали все, что можно». Баранец также предложил опробовать методы задержанных на них самих и на тех, кто их поддерживает.

«Отдельные известные имена яростно защищают Протасевича и Сапегу. Я занимаю другую позицию. Я против этих людей и их методов. Но, если госпожа Собчак яростно защищает их, мне тоже хочется поинтересоваться, где она живет, кто ухаживает за ее сыном Платоном. На всякий случай. Протасевич же собирает — вот и Баранцу интересно», — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» в эфире «Соловьев LIVE».

Белорусским спецслужбам ранее стало известно, что Романа Протасевича разыскивали не как блогера, а как боевика печально известного украинского батальона «Азов». По данным КГБ, задержанный участвовал в боевых действиях на Украине с 2014 по 2015 годы.