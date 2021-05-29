Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова

Москва, 29 мая. Библиотека Netflix пополнится еще двумя российскими фильмами. Сервис приобрел права на культовые картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Российские боевики появятся на стриминговой платформе с 1 июня. На это обратил внимание сервис «Кинопоиск». Права на фильмы продавала компания СТВ. Во сколько обошлись «Брат» и «Брат 2» Netflix, не сообщается.

Главным героем обеих частей является Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова. В первом «Брате» он возвращается в родной город после армии, но вскоре едет в Петербург. Там он находит брата (его сыграл Виктор Сухоруков), который замешан в криминале. Во втором «Брате» Данила вместе с братом едет в США на поиски киллера друга. Фотография главного героя попадает в руки мафии, и тогда у него начинаются неприятности.

Многие актеры «Брата» сотрудничали с Алексеем Балабановым после съемок в культовом фильме. Так Виктор Сухоруков засветился в ленте «Жмурки», а актриса Светлана Письмиченко работала вместе с режиссером над картиной «Морфий» в 2008 году.