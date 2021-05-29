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новостей
08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
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Общество
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Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова

Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
Кадр из фильма «Брат»

Москва, 29 мая. Библиотека Netflix пополнится еще двумя российскими фильмами. Сервис приобрел права на культовые картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Российские боевики появятся на стриминговой платформе с 1 июня. На это обратил внимание сервис «Кинопоиск». Права на фильмы продавала компания СТВ. Во сколько обошлись «Брат» и «Брат 2» Netflix, не сообщается.

Главным героем обеих частей является Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова. В первом «Брате» он возвращается в родной город после армии, но вскоре едет в Петербург. Там он находит брата (его сыграл Виктор Сухоруков), который замешан в криминале. Во втором «Брате» Данила вместе с братом едет в США на поиски киллера друга. Фотография главного героя попадает в руки мафии, и тогда у него начинаются неприятности.

Многие актеры «Брата» сотрудничали с Алексеем Балабановым после съемок в культовом фильме. Так Виктор Сухоруков засветился в ленте «Жмурки», а актриса Светлана Письмиченко работала вместе с режиссером над картиной «Морфий» в 2008 году.

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netflix фильм брат
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Все новости / Общество / Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
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