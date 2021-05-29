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29 мая 07:18
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новостей
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей

Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
pixabay.com

Якутск, 29 мая. Телефонные аферисты продолжают обворовывать жителей РФ. Очередной жертвой стала жительница Якутии, которая потеряла 2,6 млн рублей после покупки амулета.

Жительница Айхала купила в интернет-магазине амулет, который якобы должен был привлечь финансовый поток. Спустя два года 51-летней женщине позвонила неизвестная и представилась прокурором, передает ОМВД РФ по Мирнинскому району.

Якутянке сообщили, что ее признали потерпевшей по уголовному делу в отношении продавца амулета. Ей пообещали крупную сумму компенсации, но чтобы ее получить, необходимо оплатить страховку и услуги инкассации.

«Потерпевшая в течение месяца выполняла все указания лжепрокурора – оформляла кредиты в банках и перечисляла все заемные средства. Обещанной компенсации не дождалась. В итоге заявительница лишилась более 2,6 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Еще один случай телефонного мошенничества зафиксировали в Санкт-Петербурге. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Обманным путем он выманил у женщины около 1,7 млн рублей.

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мошенники обман амулет
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Все новости / Происшествия / Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
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