Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей

Якутск, 29 мая. Телефонные аферисты продолжают обворовывать жителей РФ. Очередной жертвой стала жительница Якутии, которая потеряла 2,6 млн рублей после покупки амулета.

Жительница Айхала купила в интернет-магазине амулет, который якобы должен был привлечь финансовый поток. Спустя два года 51-летней женщине позвонила неизвестная и представилась прокурором, передает ОМВД РФ по Мирнинскому району.

Якутянке сообщили, что ее признали потерпевшей по уголовному делу в отношении продавца амулета. Ей пообещали крупную сумму компенсации, но чтобы ее получить, необходимо оплатить страховку и услуги инкассации.

«Потерпевшая в течение месяца выполняла все указания лжепрокурора – оформляла кредиты в банках и перечисляла все заемные средства. Обещанной компенсации не дождалась. В итоге заявительница лишилась более 2,6 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Еще один случай телефонного мошенничества зафиксировали в Санкт-Петербурге. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Обманным путем он выманил у женщины около 1,7 млн рублей.