Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях

Вашингтон, 29 мая. Впервые появившийся на учебных маневрах американский истребитель F-15EX сразу же был «подбит», пишет издание Popular Mechanics.

Истребитель четвертого поколения ВВС США F-15EX отправился на Аляску, чтобы впервые принять участие в военных учениях Northern Edge 21. Однако оправдать оказанное ему доверие самолет не смог: истребителю удалось не только ликвидировать всего несколько противников, но и оказаться сбитым самому.

Подполковник Джон О'Рир из 84-й испытательной и оценочной эскадрильи заявил, что F-15EX «оправдал ожидание», поскольку «любой условный противник, против которого стоит потренироваться, естественно, будет достаточно силен, чтобы нанести потери», приводит перевод портал «ПолитРоссия».

Американцы считают F-15EX (названный самым совершенным представителем серии F-15 Eagle) аналогом российского истребителя Су-57. Хотя прошедшие учения показывают, что американец не дотягивает до российского «коллеги».

Испытания F-15EX прошли в феврале 2021 года. Военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский с иронией отнесся к заявлениям американских военных. По его словам, мало того, в военном ведомстве США новую разработку Boeing возвели в ранг истребителей будущего — шестого поколения. Однако на самом деле, напомнил эксперт, это просто модернизированный истребитель четвертого поколения.