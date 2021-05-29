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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
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Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
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Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия

Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Вашингтон, 29 мая. Класс «Акула», или проект 941, был разработан, чтобы сформировать основу сил ядерного сдерживания Советского Союза на море.

Военный эксперт Кайл Мизоками американского портала The National Interest напомнил своим читателям, что вымышленная подлодка «Красный Октябрь» из романа Тома Клэнси была больше, чем стандартная субмарина типа «Акула», с двадцатью шестью пусковыми установками вместо двадцати. «Красный Октябрь» также был оснащен тихоходным насосно-реактивным двигателем, который, согласно роману, теоретически позволил бы ему подкрасться к восточному побережью Соединенных Штатов и нанести сокрушительный «обезглавливающий удар», который разрушил бы столицу страны.

«Самые большие из когда-либо построенных подводных лодок строились не на американских верфях, а на советских. Названные в честь акул, эти левиафаны времен холодной войны могли уничтожить до двухсот целей с помощью боеголовок, в шесть раз более мощных, чем те, что взорвались над Хиросимой. Подводные лодки типа «Акула» были одними из самых устрашающих орудий из когда-либо созданных», — пишет Мизоками.

Класс «Акула» или проект 941 был разработан, чтобы сформировать основу сил ядерного сдерживания Советского Союза на море. СССР узнал о надвигающемся флоте ВМС США с баллистическими ракетами класса Огайо с ядерными боеголовками. Советское руководство решило, что ему нужна собственная подводная лодка, чтобы ответить на надвигающуюся угрозу.

«Акулы» были спроектированы так, чтобы запускать свои ракеты относительно близко к Советскому Союзу, что позволяло им действовать к северу от Полярного круга, где советские военно-воздушные и военно-морские силы могли их защитить. В результате подводные лодки были спроектированы с усиленным корпусом, способным преодолевать полярные льды, большим запасом плавучести, чтобы помочь им всплывать сквозь лед, и парой экранированных гребных винтов для защиты от столкновений со льдом.

Другим результатом стала разработка новой ракеты с ядерной боеголовкой с достаточно большой дальностью, чтобы поразить Соединенные Штаты с арктических бастионов. R-39 Rif (кодовое название НАТО: SS-NX-20 «Осетр») представляла собой огромную трехступенчатую баллистическую ракету, которая могла поразить любую точку континентальной части США.

Ракеты Rif строились в два ряда по десять ракетных шахт в каждом. В отличие от других ракетных подводных лодок, шахтное поле располагалось перед парусом, что придавало классу «Акула» непривычный вид. Гигантские подводные лодки были способны развивать двадцать два узла на поверхности и двадцать семь узлов под водой благодаря двум ядерным реакторам ОКБ-650 — тем же реакторам, которые также приводили в действие подводные лодки класса «Альфа» и «Майк».

Было запланировано строительство восьми подводных лодок «Акула», но в конечном итоге построили только шесть. Эти шесть были унаследованы ВМФ России после краха СССР. Сегодня на вооружении находится только одна субмарина «Дмитрий Донской», которая служила испытательной подводной лодкой при разработке новой ракеты 3М14 «Булава».

О существовании класса «Акула» не было широко известно и, вероятно, никогда не стало бы, если бы не роман «Охота за «Красным Октябрем». Опубликованный в 1984 году, это был дебютный роман военного энтузиаста и страхового агента Тома Клэнси.

Ранее The National Interest сообщало, что США обеспокоены предстоящими испытаниями российского подводного крейсера «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А». Он выполнит первый испытательный выход в море в начале июня. Экипаж подлодки совершит пуски межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Баренцева моря, а также проверит работу систем и органов управления крейсером.

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сша вмф рф холодная война донской подлодка акула
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