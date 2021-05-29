Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу

Москва, 29 мая. Ведущий Андрей Малахов в эфире программы «Я вижу твой голос» во время незначительной потасовки не удержался и плеснул водой в спину коллеги Владимира Маркони.

Согласно правилам шоу, участники и эксперты обсуждают героев, которые хранят молчание. Звездному жюри предстоит выяснить, кто из участников профессиональный певец, а кто — нет. Если эксперты допустят ошибку и до конца проекта продержится человек без хороших вокальных данных, то он и получит выигрыш.

Во время очередного выпуска Маркони попытался надавить на экспертов, среди которых был и Малахов. После программы последний признался, что у него не выдержали нервы.

«Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в "Прямом эфире"! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», — рассказал Малахов.

Одним из первых экспертов шоу «Я вижу твой голос» стал Филипп Киркоров. По его словам, программа очень похожа на песенный конкурс «Евровидение»: по сцене, по красоте декораций, по атмосфере куража, угадаешь или не угадаешь, попадешь или не попадешь.