Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском

Киев, 29 мая. Налаживание союзничества между Россией и Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

По словам политика, официальный Киев должен брать во внимание подобную угрозу при принятии решений. Министр заметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями сближается с Россией.

«Этот тот риск, который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения», — отметил Кулеба.

Президент России Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко 28 мая. Также российский лидер предложил белорусскому коллеге воспользоваться моментом с хорошей погодой на Черном море и искупаться.