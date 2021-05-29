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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
Все новости

Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС

Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
pixabay.com

Москва, 29 мая. МЧС России сообщило о новых действиях при эвакуации людей, которые начнут действовать с начала лета. Спасатели в особых случаях смогут вывозить граждан на самосвале и в вагонах.

Новый закон по особому плану эвакуации начнет действовать с 1 июня текущего года, который будет в себя включать требования по планированию вывоза людей в результате масштабных ЧС или военных конфликтов. Также в документе есть нормы сроков развертывания пунктов временного размещения. Грузовые вагоны и самосвалы тоже могут задействовать в случаях острой необходимости. Вместимость их может составить от 100 до 150 человек.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС с начала года спасли 96 человек в горах. Представители МЧС заявили, что работники горноспасательных частей выполнили почти 300 профилактических обследований объектов.

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россия мчс эвакуация
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