Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС

Москва, 29 мая. МЧС России сообщило о новых действиях при эвакуации людей, которые начнут действовать с начала лета. Спасатели в особых случаях смогут вывозить граждан на самосвале и в вагонах.

Новый закон по особому плану эвакуации начнет действовать с 1 июня текущего года, который будет в себя включать требования по планированию вывоза людей в результате масштабных ЧС или военных конфликтов. Также в документе есть нормы сроков развертывания пунктов временного размещения. Грузовые вагоны и самосвалы тоже могут задействовать в случаях острой необходимости. Вместимость их может составить от 100 до 150 человек.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС с начала года спасли 96 человек в горах. Представители МЧС заявили, что работники горноспасательных частей выполнили почти 300 профилактических обследований объектов.