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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США

Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
pixabay.com

Москва, 29 мая. Упадок и развал ядерных сил Соединенных Штатов может обернуться масштабным конфликтом. Такое мнение выразил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

Несмотря на плачевное состояние ядерного потенциала Пентагона, Российская Федерация должна пребывать в состоянии постоянной боевой готовности. По мнению Карпова, такой период будет наблюдаться в ближайшие 10 лет.

«При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов» – отмечает Карпов.

Экс-генерал уверен, что с 2028 года по 2035 американские ядерные силы будут переживать не лучший период. При этом гарантий, что Вашингтон успеет обновить свой потенциал нет.

Ранее издание The National Interest отметило, что американские авианосцы больше не впечатляют Россию своей военной мощью. Российские военные уверены в своем превосходстве над американским флотом, в том числе авианесущим.

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россия сша ядерное оружие
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