Москва, 29 мая. Упадок и развал ядерных сил Соединенных Штатов может обернуться масштабным конфликтом. Такое мнение выразил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

Несмотря на плачевное состояние ядерного потенциала Пентагона, Российская Федерация должна пребывать в состоянии постоянной боевой готовности. По мнению Карпова, такой период будет наблюдаться в ближайшие 10 лет.

«При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов» – отмечает Карпов.

Экс-генерал уверен, что с 2028 года по 2035 американские ядерные силы будут переживать не лучший период. При этом гарантий, что Вашингтон успеет обновить свой потенциал нет.

Ранее издание The National Interest отметило, что американские авианосцы больше не впечатляют Россию своей военной мощью. Российские военные уверены в своем превосходстве над американским флотом, в том числе авианесущим.