Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии

Якутск, 29 мая. Многодетная семья пострадала после опрокидывания автомобиля в Якутии. Травмы получили пять человек, передает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

Сообщалось, что 29-летний водитель Toyota Succeed не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате происшествия семья из пяти человек получила различные травмы.

У водителя обнаружены переломы ног и травмы головы, у его супруги – переломы ребер и закрытая черепно-мозговая травма. Старшая 14-летняя дочь сломала бедро и получила серьезную черепно-мозговую травму, из-за чего впала в кому. У остальных детей диагностированы переломы, ссадины и ушибы.

Также автомобиль такси столкнулся с мотоциклом в Зеленограде. В результате ДТП пострадали два человека.