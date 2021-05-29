Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии

Токио, 29 мая. Землетрясение магнитудой 5,3 прошло у берегов японского острова Хонсю. Об этом заявили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Центр природного бедствия находился на глубине 20 км в 201 км к северо-востоку от города Тиба. В нем проживают порядка 919 тысяч жителей. Позже были обнаружены еще два места подземных толчков магнитудой 5,0 и 5,6. Центр второго землетрясение так же находился в стороне Тиба, однако теперь очаг залегал на глубине 30 км.

Эпицентр первого землетрясения располагался в 181 км к востоку от города Уцуномия. Очаг находился на глубине 30 км.

На днях слабое землетрясение было зафиксировано на Сахалине. Толчки магнитудой 3,8 обнаружили в 75 км севернее поселка Ноглики.