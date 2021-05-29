Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон

Москва, 29 мая. Конструкторы подарят новой, рестайлинговой версии Lada Vesta новый салон. Такой вывод можно сделать из снимков, которые сделали фотошпионы на российских дорогах.

На опубликованных в Сети снимках видно, что отечественная легковая машина получит переднюю «приборку» с современным дизайном, обновленные дверные карты. Кроме того, появилась вертикально ориентированная информационно-развлекательная система и другой руль.

Также в Vesta будет предусмотрена переделанная консоль в центре, блок климатической установки от купе Renault Arkana, электронный ручник и система Lada Ride Select. Изменили и бамперы, радиаторную решетку, капот и штампы крыльев.

Ранее разработчики Lada Vesta вынуждены были отказаться от производства этой модели. Как объяснили в АвтоВАЗе, это связано с переходом на новую платформу альянса CMF-B.