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29 мая 07:17
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новостей
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
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Общество
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Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения

Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
pixabay.com

Москва, 29 мая. Часть курильщиков боятся отказаться от вредной привычки из-за страха перед набором лишних килограммов, однако на практике эта проблема легко нейтрализуется.

Профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Демин в интервью радио Sputnik напомнил, что никотин вызывает сильное привыкание. Вдобавок к этому зачастую расставание с курением приводит к набору веса. Однако специалист отметил, что при правильной диете лишние калории после отказа от вредной привычки не грозят.

«Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды», — заявил профессор.

После соблюдения этих простых правил проблем быть не должно. Плюсы, полученные при отказе от курения, будут сильно превышать все затраченные усилия, отметил Демин.

Россиянам стоит всерьез задуматься над своим здоровьем, в том числе над вредными привычками. Недавно в журнале The Lancet появилась статья, в которой Россия наряду с другими крупными странами является одной из самых «курящих» в мире.

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курение лишний вес демин
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