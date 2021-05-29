Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения

Москва, 29 мая. Часть курильщиков боятся отказаться от вредной привычки из-за страха перед набором лишних килограммов, однако на практике эта проблема легко нейтрализуется.

Профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Андрей Демин в интервью радио Sputnik напомнил, что никотин вызывает сильное привыкание. Вдобавок к этому зачастую расставание с курением приводит к набору веса. Однако специалист отметил, что при правильной диете лишние калории после отказа от вредной привычки не грозят.

«Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды», — заявил профессор.

После соблюдения этих простых правил проблем быть не должно. Плюсы, полученные при отказе от курения, будут сильно превышать все затраченные усилия, отметил Демин.

Россиянам стоит всерьез задуматься над своим здоровьем, в том числе над вредными привычками. Недавно в журнале The Lancet появилась статья, в которой Россия наряду с другими крупными странами является одной из самых «курящих» в мире.