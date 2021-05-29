В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море

Москва, 29 мая. Китайские СМИ считают опасным прецедентом для НАТО маневры России с бомбардировщиками Ту-22М3 у берегов Сирии.

Китайское издание Sina сообщило, что РФ развернула три бомбардировщика Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) на сирийской авиабазе Хмеймим. После этого Минобороны РФ опубликовало фотографии самолета, оснащенного противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия Х-22.

Китайские обозреватели называют Х-22 идеальным для проведения морских операций и считают, что их специально выбрали для демонстрации Соединенным Штатам серьезности восточных устремлений России. Военные эксперты Sina выразили мнение, что этот бомбардировщик сыграл ключевую роль в сдерживании американских и японских сил у российских границ, приводит перевод «ПолитРоссия».

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Появление Ту-22МЗ в воздушном пространстве Средиземного моря в Китае назвали опасным прецедентом для НАТО: после модернизации своего аэропорта Хмеймим в Сирии, ВКС РФ смогут размещать в регионе и другие бомбардировщики. Таким образом, НАТО придется пересмотреть свои провокационные действия против России в Черноморском и Средиземноморском регионах.

Ранее источник в авиастроительной отрасли РФ сообщил, что ПАО «Компания Сухой» приступило к работам над новым истребителем — первым в истории России однодвигательным легким тактическим самолетом взлетной массой до 18 тонн. Он будет развивать максимальную скорость полета более двух махов, обладать сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.