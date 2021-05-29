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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
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Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
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05:48
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В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
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05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море

  /   Обновлено: 29 мая 2021 05:55
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Китайские СМИ считают опасным прецедентом для НАТО маневры России с бомбардировщиками Ту-22М3 у берегов Сирии.

Китайское издание Sina сообщило, что РФ развернула три бомбардировщика Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) на сирийской авиабазе Хмеймим. После этого Минобороны РФ опубликовало фотографии самолета, оснащенного противокорабельными крылатыми ракетами дальнего действия Х-22.

Китайские обозреватели называют Х-22 идеальным для проведения морских операций и считают, что их специально выбрали для демонстрации Соединенным Штатам серьезности восточных устремлений России. Военные эксперты Sina выразили мнение, что этот бомбардировщик сыграл ключевую роль в сдерживании американских и японских сил у российских границ, приводит перевод «ПолитРоссия».

В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
wikipedia.org  / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Появление Ту-22МЗ в воздушном пространстве Средиземного моря в Китае назвали опасным прецедентом для НАТО: после модернизации своего аэропорта Хмеймим в Сирии, ВКС РФ смогут размещать в регионе и другие бомбардировщики. Таким образом, НАТО придется пересмотреть свои провокационные действия против России в Черноморском и Средиземноморском регионах.

Ранее источник в авиастроительной отрасли РФ сообщил, что ПАО «Компания Сухой» приступило к работам над новым истребителем — первым в истории России однодвигательным легким тактическим самолетом взлетной массой до 18 тонн. Он будет развивать максимальную скорость полета более двух махов, обладать сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя.

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Сирия нато средиземное море ту-22м3
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