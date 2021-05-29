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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
Общество
Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
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Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
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Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение

Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Жители Якутии смогут впервые за 50 лет увидеть редкое кольцеобразное затмение солнца. Об этом заявил астроном Олег Угольников.

Ближайшее затмение произойдет 10 июня. По словам специалиста, в Москве в середине такого процесса Луна накроет собой 27% диаметра Солнца. Звезда будет похожа «на откушенное яблоко».

«Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока», — поделился Угольников в беседе с РИА Новости.

Он предупредил, что в такой ситуации потемнения на Земле наблюдаться не будет. Максимальный уровень затмения Солнца в столице можно будет увидеть в 14:27 по местному времени. А жители Якутии смогут наблюдать за кольцеобразным затмением, когда Луна на 94% перекроет Солнце. По словам Угольникова, такое явление происходит раз в полвека.

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россия москва затмение угольников
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