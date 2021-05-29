Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение

Москва, 29 мая. Жители Якутии смогут впервые за 50 лет увидеть редкое кольцеобразное затмение солнца. Об этом заявил астроном Олег Угольников.

Ближайшее затмение произойдет 10 июня. По словам специалиста, в Москве в середине такого процесса Луна накроет собой 27% диаметра Солнца. Звезда будет похожа «на откушенное яблоко».

«Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока», — поделился Угольников в беседе с РИА Новости.

Он предупредил, что в такой ситуации потемнения на Земле наблюдаться не будет. Максимальный уровень затмения Солнца в столице можно будет увидеть в 14:27 по местному времени. А жители Якутии смогут наблюдать за кольцеобразным затмением, когда Луна на 94% перекроет Солнце. По словам Угольникова, такое явление происходит раз в полвека.

Недавно астролог Анжела Перл предупредила все знаки зодиака о переменах, которые произойдут в будущем июне. По ее словам, первый месяц лета понесет в себе поддержку и понимание близких.