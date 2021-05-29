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29 мая 05:46
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новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
Все новости

Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»

Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
slovodel.com

Киев, 29 мая. Украина должна предпринять определенные действия по отношению к врачам, которые поддерживают «Спутник V». Варианты «профилактической беседы» привел Сергей Грабовский.

Украинский обозреватель написал колонку для портала «День». В ней он описал проблему с вакцинацией на территории Незалежной.

«Я не хочу вакцинироваться AstraZeneca или Pfizer! От них много ужасных побочных последствий», — заявила пациентка своему врачу в Днепре. Та ее в этом поддержала: «Не хотите, то и не надо! Будем ждать «Спутник V», он значительно лучше и не дает побочных эффектов», — приводит Грабовский типичный для Украины диалог.

По его словам, подобные разговоры можно услышать ежедневно в городах юго-восточной Украины. И, подчеркивает обозреватель, такое мнение приводит к снижению темпов вакцинации против COVID-19.

Журналист напомнил, что 18 мая министра здравоохранения Максима Степанова уволили по решению депутатов Рады. Официально причиной стали слишком медленные темпы вакцинации украинцев. Спустя пару дней его место занял главный санитарный врач Виктор Ляшко. Тот пообещал, что за 100 дней страна выйдет на показатель пять млн вакцинированных. При существующих темпах эта цифра для многих на Украине выглядит фантастической.

Украинский журналист полагает, что низкие темпы вакцинации связаны с тем, что жители страны и сами врачи ожидают российскую вакцину «Спутник V». Грабовский уверен, что этот препарат украинцы ждут исключительно из-за того, что им «промыли» мозги пророссийские каналы (к слову, заблокированные на Украине).

«Понятное дело, что «отловить» зомбированных пропагандой врачей почти невозможно, а если и возможно, то что с ними делать? Отдавать под суд за государственную измену? Или просто «срезать» квалификацию, а вместе с тем — оплату? Не знаю, это дело нового министра», — пишет Грабовский.

Журналист уверен, что для того, чтобы добиться коллективного иммунитета на фоне массовой вакцинации, Украине нужно «сломить сопротивление хотя бы части пылких адептов «Спутника V». Однако российскую вакцину поддерживают медики, педагоги и другие категории населения, для которых вакцинация является обязательной.

В середине марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему руководство страны приняло решение не покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, Украина не желает «финансировать войну в Донбассе». Дипломат углядел в использовании препарата еще один инструмент гибридной войны.

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украина вакцина коронавирус Спутник V
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