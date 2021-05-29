Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»

Киев, 29 мая. Украина должна предпринять определенные действия по отношению к врачам, которые поддерживают «Спутник V». Варианты «профилактической беседы» привел Сергей Грабовский.

Украинский обозреватель написал колонку для портала «День». В ней он описал проблему с вакцинацией на территории Незалежной.

«Я не хочу вакцинироваться AstraZeneca или Pfizer! От них много ужасных побочных последствий», — заявила пациентка своему врачу в Днепре. Та ее в этом поддержала: «Не хотите, то и не надо! Будем ждать «Спутник V», он значительно лучше и не дает побочных эффектов», — приводит Грабовский типичный для Украины диалог.

По его словам, подобные разговоры можно услышать ежедневно в городах юго-восточной Украины. И, подчеркивает обозреватель, такое мнение приводит к снижению темпов вакцинации против COVID-19.

Журналист напомнил, что 18 мая министра здравоохранения Максима Степанова уволили по решению депутатов Рады. Официально причиной стали слишком медленные темпы вакцинации украинцев. Спустя пару дней его место занял главный санитарный врач Виктор Ляшко. Тот пообещал, что за 100 дней страна выйдет на показатель пять млн вакцинированных. При существующих темпах эта цифра для многих на Украине выглядит фантастической.

Украинский журналист полагает, что низкие темпы вакцинации связаны с тем, что жители страны и сами врачи ожидают российскую вакцину «Спутник V». Грабовский уверен, что этот препарат украинцы ждут исключительно из-за того, что им «промыли» мозги пророссийские каналы (к слову, заблокированные на Украине).

«Понятное дело, что «отловить» зомбированных пропагандой врачей почти невозможно, а если и возможно, то что с ними делать? Отдавать под суд за государственную измену? Или просто «срезать» квалификацию, а вместе с тем — оплату? Не знаю, это дело нового министра», — пишет Грабовский.

Журналист уверен, что для того, чтобы добиться коллективного иммунитета на фоне массовой вакцинации, Украине нужно «сломить сопротивление хотя бы части пылких адептов «Спутника V». Однако российскую вакцину поддерживают медики, педагоги и другие категории населения, для которых вакцинация является обязательной.

В середине марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему руководство страны приняло решение не покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, Украина не желает «финансировать войну в Донбассе». Дипломат углядел в использовании препарата еще один инструмент гибридной войны.