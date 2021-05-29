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29 мая 05:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
Все новости

Группа международных ученых определила предел человеческой жизни

Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
pixabay.com

Москва, 29 мая. Организм человека теряет способность к восстановлению к 120-150 годам. К такому выводу пришла группа международных ученых.

Процесс восстановления организма от стрессов в 40 лет занимает около двух недель, а к 80 годам времени требуется больше. Но люди не доживают до 150 лет из-за болезней и других отклонений от привычных состояний, например, курения, передает слова одного из авторов исследования Тимофея Пыркова «Аргументы и факты».

«Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое ... означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», — отмечается в исследовании.

Некоторые напитки могут повлиять на продолжительность жизни. Ученые советуют пить зеленый чай, кофе, чайный гриб, разбавленный яблочный уксус с водой, красное вино. Последнее следует употреблять в умеренных количествах.

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ученые исследование возраст
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