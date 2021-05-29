Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой

Москва, 29 мая. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава Манукян получил ее гримерку на телепроекте «Дом-2».

Как сообщил один из кураторов шоу «Дом-2» и его бывший участник Андрей Черкасов в беседе с порталом Teleprogramma.pro, он считает забавной ситуацию, при которой Манукян занял в проекте место своей бывшей любовницы. Более того, он займет и гримерную Бузовой.

«Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — подчеркнул Черкасов.

Бузова была сначала участницей, а после ведущей телестройки. В общей сложности она провела на шоу 17 лет. Но после того, как стало известно, что проект закрывается на ТНТ и переезжает на телеканал «Ю», певица объявила о своем уходе. Для многих это стало большой неожиданностью.

Выпуски «Дома-2» стали выходить с середины апреля, а 1 июня зрители увидят Манукяна в качестве нового ведущего. Как подчеркнул блогер, он давно хотел попробовать свои силы на телевидении.

Бузова же никак не отреагировала на эту новость, что навело шоумена Рустама Солнцева на мысли о ее «невменяемости». Экс-участник «Дома-2» сделал вывод, что у артистки «что-то с головой». По словам Солнцева, Бузова постоянно находится в состоянии прострации. Он напомнил, как телеведущая записывала сторис в Instagram во время минуты молчания на 9 Мая, а также прогуливалась около храма в откровенном наряде.