Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 05:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
Все новости
29 мая 05:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
Все новости

Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой

Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 29 мая. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава Манукян получил ее гримерку на телепроекте «Дом-2». 

Как сообщил один из кураторов шоу «Дом-2» и его бывший участник Андрей Черкасов в беседе с порталом Teleprogramma.pro, он считает забавной ситуацию, при которой Манукян занял в проекте место своей бывшей любовницы. Более того, он займет и гримерную Бузовой.

«Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — подчеркнул Черкасов.

Бузова была сначала участницей, а после ведущей телестройки. В общей сложности она провела на шоу 17 лет. Но после того, как стало известно, что проект закрывается на ТНТ и переезжает на телеканал «Ю», певица объявила о своем уходе. Для многих это стало большой неожиданностью.

Выпуски «Дома-2» стали выходить с середины апреля, а 1 июня зрители увидят Манукяна в качестве нового ведущего. Как подчеркнул блогер, он давно хотел попробовать свои силы на телевидении.

Бузова же никак не отреагировала на эту новость, что навело шоумена Рустама Солнцева на мысли о ее «невменяемости». Экс-участник «Дома-2» сделал вывод, что у артистки «что-то с головой». По словам Солнцева, Бузова постоянно находится в состоянии прострации. Он напомнил, как телеведущая записывала сторис в Instagram во время минуты молчания на 9 Мая, а также прогуливалась около храма в откровенном наряде.

Вернуться назад

бузова дом-2 дава
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 69723 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 56400 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 37646 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34841 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 34662 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Все новости / Шоу-бизнес / Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
Рейтинг@Mail.ru