Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca

София, 29 мая. Принятое Минздравом России решение о невозможности комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» поддержали жители Болгарии.

Статью об отклонении российским регулятором здравоохранения испытаний AstraZeneca и «Спутника V» обнародовало болгарское издание «Факты». Читатели ресурса выразили мнение, что в России просто не хотят помогать «тонущей» вакцине.

«Спутник V» пожинает плоды — он успешен, а продукт AstraZeneca затонул, никто не будет его спасать, — пишет юзер.

Другие комментаторы также поддержали его. Они отметили, что «Спутнику» незачем выручать провалившуюся англо-шведскую вакцину AstraZeneca.

Ранее от прививки компании AstraZeneca скончалась 50-летняя женщина из провинции Альберта в Канаде. После вакцинации у нее возник редкий вид тромбоза.