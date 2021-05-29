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Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
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Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca

  /   Обновлено: 29 мая 2021 05:13
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
twitter.com  /  @SantiCafiero

София, 29 мая. Принятое Минздравом России решение о невозможности комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» поддержали жители Болгарии.

Статью об отклонении российским регулятором здравоохранения испытаний AstraZeneca и «Спутника V» обнародовало болгарское издание «Факты». Читатели ресурса выразили мнение, что в России просто не хотят помогать «тонущей» вакцине.

«Спутник V» пожинает плоды — он успешен, а продукт AstraZeneca затонул, никто не будет его спасать, — пишет юзер.

Другие комментаторы также поддержали его. Они отметили, что «Спутнику» незачем выручать провалившуюся англо-шведскую вакцину AstraZeneca.

Ранее от прививки компании AstraZeneca скончалась 50-летняя женщина из провинции Альберта в Канаде. После вакцинации у нее возник редкий вид тромбоза.

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болгария astrazeneca cпутник v
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