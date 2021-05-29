Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов

Москва, 29 мая. Мошенники, как правило, «клонируют» сайты, которые находятся на первых позициях в выдаче поисковых систем. Обычно эти ресурсы специализируются на продаже различных билетов.

Механизм действия таких сайтов может основываться на двух принципах. Первый вообще не предполагает продажу настоящих билетов. Второй вариант — «клоны» известных ресурсов, которые продают билеты по завышенным ценам.

Зачастую там указывается более скромный по сравнению с официальным ценник. Однако площадка по продаже билетов берет свой процент за их оформление, об этом в интервью радио Sputnik заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

«Работает следующая схема: сайт мошенников, который полностью идентичен настоящему, предлагает вам купить авиабилет за 20 тысяч рублей. Это на тысячу рублей дешевле, чем на официальном сайте. Но при покупке у вас с карты списывается на 10 тысяч рублей больше. Билет при этом реально приобретается, просто этот сайт был неким «фильтром» между вами и настоящим сайтом», — пояснил эксперт.

Недавно сообщалось, что есть несколько признаков, которые укажут на то, что человек столкнулся с мошенником. Чаще всего злоумышленники выходят на граждан самостоятельно. К тому же они говорят о возможной сверхприбыли.