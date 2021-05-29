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29 мая 05:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
Все новости

Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов

Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
pxhere.com

Москва, 29 мая. Мошенники, как правило, «клонируют» сайты, которые находятся на первых позициях в выдаче поисковых систем. Обычно эти ресурсы специализируются на продаже различных билетов.

Механизм действия таких сайтов может основываться на двух принципах. Первый вообще не предполагает продажу настоящих билетов. Второй вариант — «клоны» известных ресурсов, которые продают билеты по завышенным ценам.

Зачастую там указывается более скромный по сравнению с официальным ценник. Однако площадка по продаже билетов берет свой процент за их оформление, об этом в интервью радио Sputnik заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

«Работает следующая схема: сайт мошенников, который полностью идентичен настоящему, предлагает вам купить авиабилет за 20 тысяч рублей. Это на тысячу рублей дешевле, чем на официальном сайте. Но при покупке у вас с карты списывается на 10 тысяч рублей больше. Билет при этом реально приобретается, просто этот сайт был неким «фильтром» между вами и настоящим сайтом», — пояснил эксперт.

Недавно сообщалось, что есть несколько признаков, которые укажут на то, что человек столкнулся с мошенником. Чаще всего злоумышленники выходят на граждан самостоятельно. К тому же они говорят о возможной сверхприбыли.

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россия мошенничество сайты
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