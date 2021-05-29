Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде

Зеленоград, 29 мая. ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла произошло в Зеленограде. В результате пострадали два человека, сообщили в московском дептрансе.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина. По имеющимся данным, в аварии пострадало два человека. У них обнаружены травмы средней тяжести.

По опубликованным в Сети видеозаписям, два мотоциклиста на большой скорости допустили столкновение в машину такси. Вероятно, машина не уступила им дорогу. Один из байкеров во время аварии перелетел через такси и упал на землю.

Движение транспорта на дорогах Москвы также было затруднено пожаром в нежилом доме в центре города. В частности, маршруты по Старому Толмачевскому переулку частично перекрыли.