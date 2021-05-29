Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке

Вашингтон, 29 мая. Видео с президентом США Джо Байденом, сделавшим жуткий комплимент маленькой девочке, стало вирусным в Сети.

В пятницу Байден выступал перед семьями ветеранов на военной базе «Лэнгли Юстис» в Вирджинии. В какой-то момент суфлер, по которому глава Белого дома читал речь, отключился. Тогда президент решил обратиться к девочке, по-видимому, дочери одного из военных.

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах, — обратился Байден к девочке в толпе. — Чувак, вот что я тебе скажу, посмотри на нее. Она выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги».

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 28, 2021

Неловкое поведение главы государства стало вирусным, а тег Creepy Joe («Жуткий Джо») стал популярным в Twitter. Пользователи социальной сети придумали много шуток, связанных с инцидентом.

Так, наблюдатель Стивен Миллер высмеял неловкое выражение лица сурдопереводчицы Байдена. Он написал: «Когда вы это слышите, и просто не нужно его переводить».

Другой пользователь решил написать комментарий от слов куратора президента. Он придумал просьбу помощника Байдена, который якобы просит лидера вести себя достойно.

«Куратор Джо: Просто иди, поговори немного, НЕ ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ, и что бы ты ни делал, не говори ничего жуткого», — шутит пользователь Twitter.

Другие же пользователи просто выразили свое возмущение. По их мнению, президент не должен позволят себе такие выходки, чтобы не спровоцировать недобрые слухи.

«У нас в Белом доме действительно есть настоящий сексуальный хищник!» — пишет американец.

«Теперь вы рады, что проголосовали за него?» — интересуется жительница США.

Странное поведение Байдена периодически становится темой обсуждения в СМИ. Общественность неоднократно обращала внимание на проблемы с памятью у президента и его бесконечные оговорки. К примеру, 16 апреля во время своей речи, посвященной отношениям РФ и США, он сделал несколько оговорок. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а потом и вовсе не смог выговорить фамилию российского президента.

Кроме того, иногда глава Белого дома ведет себя странно во время общения с прессой. В конце апреля он вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов, сбежав с брифинга.