Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке

Вашингтон, 29 мая. Видео с президентом США Джо Байденом, сделавшим жуткий комплимент маленькой девочке, стало вирусным в Сети.

В пятницу Байден выступал перед семьями ветеранов на военной базе «Лэнгли Юстис» в Вирджинии. В какой-то момент суфлер, по которому глава Белого дома читал речь, отключился. Тогда президент решил обратиться к девочке, по-видимому, дочери одного из военных.

Joe Biden looks at a little girl in the audience, the daughter of a veteran, and says "I love those barrettes in your hair. Man I’ll tell you what, look at her she looks like she's 19 years old sitting there like a little lady with her legs crossed." pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj