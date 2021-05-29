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29 мая 05:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
04:44
Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
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Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке

Политика
Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 мая. Видео с президентом США Джо Байденом, сделавшим жуткий комплимент маленькой девочке, стало вирусным в Сети. 

В пятницу Байден выступал перед семьями ветеранов на военной базе «Лэнгли Юстис» в Вирджинии. В какой-то момент суфлер, по которому глава Белого дома читал речь, отключился. Тогда президент решил обратиться к девочке, по-видимому, дочери одного из военных.

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах, — обратился Байден к девочке в толпе. — Чувак, вот что я тебе скажу, посмотри на нее. Она выглядит так, будто ей 19 лет, и сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги».

Неловкое поведение главы государства стало вирусным, а тег Creepy Joe («Жуткий Джо») стал популярным в Twitter. Пользователи социальной сети придумали много шуток, связанных с инцидентом.

Так, наблюдатель Стивен Миллер высмеял неловкое выражение лица сурдопереводчицы Байдена. Он написал: «Когда вы это слышите, и просто не нужно его переводить».

Другой пользователь решил написать комментарий от слов куратора президента. Он придумал просьбу помощника Байдена, который якобы просит лидера вести себя достойно.

«Куратор Джо: Просто иди, поговори немного, НЕ ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ, и что бы ты ни делал, не говори ничего жуткого», — шутит пользователь Twitter.

Другие же пользователи просто выразили свое возмущение. По их мнению, президент не должен позволят себе такие выходки, чтобы не спровоцировать недобрые слухи.

«У нас в Белом доме действительно есть настоящий сексуальный хищник!» — пишет американец.

«Теперь вы рады, что проголосовали за него?» — интересуется жительница США.

Странное поведение Байдена периодически становится темой обсуждения в СМИ. Общественность неоднократно обращала внимание на проблемы с памятью у президента и его бесконечные оговорки. К примеру, 16 апреля во время своей речи, посвященной отношениям РФ и США, он сделал несколько оговорок. Сначала Байден перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а потом и вовсе не смог выговорить фамилию российского президента.

Кроме того, иногда глава Белого дома ведет себя странно во время общения с прессой. В конце апреля он вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов, сбежав с брифинга.

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сша байден харассмент
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Все новости / Политика / Байден стал мемом «Жуткий Джо» после странного комплимента маленькой девочке
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