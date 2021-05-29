Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей

Берлин, 29 мая. Утолщение ногтей или темные пятна под ними могут свидетельствовать о наличии рака легких или кожи. С таким заявлением выступили немецкие врачи для портала Focus.de.

Следствием развития раковой опухоли легких могут стать утолщение или ломкость ногтей, а так же наличие определенных выпуклостей. Под ногтевым покровом могут находиться «синяки» — темные пятна, которые свидетельствуют о наличии рака кожи.

Специалисты подчеркнули, что при появлении любого из подобных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, следует помнить, что к фактам предрасположенности к онкологическим заболеваниям относятся регулярный кашель, «тяжесть» в грудной клетке, наличие крови в стуле или моче и опухание лимфоузлов.

Недавно американские ученые сделали очередное открытие в изучении раковых опухолей. Они заявили, что рак яичек может возникать у мужчин из-за дефицита гена NANOS2.