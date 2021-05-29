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29 мая 05:46
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Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
05:05
Шоу-бизнес
Бывшую гримерку Бузовой на «Доме-2» отмывали святой водой
05:04
Общество
Жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca
05:03
Общество
Мошенники чаще всего копируют сайты по продаже билетов
04:46
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Общество
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04:35
Политика
США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:33
Общество
Владельцев животных могут начать наказывать за отдых с питомцами на пляже
04:19
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
04:18
Общество
Брокколи и имбирь могут помочь «избавиться» от никотина в организме
04:08
Общество
Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
04:00
Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
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Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей

Общество
Немецкие медики озвучили способ выявления рака по состоянию ногтей
pixabay.com  /  PD

Берлин, 29 мая. Утолщение ногтей или темные пятна под ними могут свидетельствовать о наличии рака легких или кожи. С таким заявлением выступили немецкие врачи для портала Focus.de.

Следствием развития раковой опухоли легких могут стать утолщение или ломкость ногтей, а так же наличие определенных выпуклостей. Под ногтевым покровом могут находиться «синяки» — темные пятна, которые свидетельствуют о наличии рака кожи.

Специалисты подчеркнули, что при появлении любого из подобных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, следует помнить, что к фактам предрасположенности к онкологическим заболеваниям относятся регулярный кашель, «тяжесть» в грудной клетке, наличие крови в стуле или моче и опухание лимфоузлов.

Недавно американские ученые сделали очередное открытие в изучении раковых опухолей. Они заявили, что рак яичек может возникать у мужчин из-за дефицита гена NANOS2.

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рак германия онкология ногти
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